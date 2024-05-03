https://ria.ru/20240503/gumpomosch-1943722956.html

Сочи отправил 1,5 тонны гуманитарной помощи в Херсонскую область

Сочи отправил 1,5 тонны гуманитарной помощи в Херсонскую область - РИА Новости, 03.05.2024

Сочи отправил 1,5 тонны гуманитарной помощи в Херсонскую область

Представитель сочинского благотворительного фонда "Воин-интернационалист" Олег Волков заявил, что общественные организации города отправили 1,5 тонны... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:31

2024-05-03T16:31

2024-05-03T16:31

надежные люди

сочи

олег волков

единая россия

херсонская область

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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СОЧИ, 3 мая – РИА Новости. Представитель сочинского благотворительного фонда "Воин-интернационалист" Олег Волков заявил, что общественные организации города отправили 1,5 тонны гуманитарной помощи в Херсонскую область, в посылку, кроме одежды, еды и игрушек, вошли и олимпийские сувениры Сочи для музея школы №1 в Геническе. Волков – коренной житель Сочи, он регулярно оказывает помощь бойцам специальной военной операции и гражданам новых регионов РФ. Помощь оказывается совместно с сочинским отделением "Союза десантников", отделением общественно-полезной благотворительной организацией "Добровольцы Донбасса", Ассоциацией молодых парламентариев. "Обычно мы возим медицинские препараты, одежду, питьевую воду, средства личной гигиены, носки, белье, сладости, варенье. Последний раз мы привезли 1,5 тонны груза в Херсонскую область. В последнее время мы также помогаем еще и гражданскому населению. Там и одежда, и обувь, и детские игрушки, олимпийская символика для музея генической школы №1 в Херсонской области. Они организовывали музей, мы закупали символику олимпийскую", - рассказал Волков РИА Новости. На вопрос, почему принял решение помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, собеседник агентства ответил, что считает это своим долгом, поскольку сам воспитывался в лучших российских традициях. "Я коренной сочинец, я россиянин, мои два деда воевали в Великую Отечественную войну, они меня воспитали с детства, я впитывал с молоком матери любовь к Родине и патриотизму. Я служил в армии и сейчас практически служу, это мой долг. Я давал присягу Родине и это мой гражданский долг - быть там, быть с ребятами, помогать им, поддерживать тёплыми словами, всегда быть рядом, привозить все, что возможно, все, что заказывают, мы передаем лично из рук в руки", - рассказал Волков. Кроме материальных вещей, которые на регулярной основе отправляются из Сочи в зону специальной военной операции, специалисты оказывают юридическую поддержку, помощь в госпиталях, а также тем, кто получил ранения. В сборе груза, отмечает Волков, участвуют представители партии "Единой России", сочинцы, горожане, фонды, молодёжные парламенты, включая руководителя фонда "Воин-интернационалист" Александра Шинкарюка, сын которого - Денис Шинкарюк, хирург городской больницы в Сочи №4, ушел добровольцем на фронт и трудится сейчас в госпитале. "У нас команда очень мощная, сильная, победа будет за нами", - заключил Волков.

https://ria.ru/20231120/pomosch-1910557839.html

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911348834.html

сочи

херсонская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сочи, олег волков, единая россия, херсонская область , сво, гуманитарная помощь, благотворительность