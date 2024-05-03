https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html

Премьер Грузии отказался от визита в США из-за требований Вашингтона

Премьер Грузии отказался от визита в США из-за требований Вашингтона - РИА Новости, 03.05.2024

Премьер Грузии отказался от визита в США из-за требований Вашингтона

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий от американской стороны, которая требовала временно отозвать... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T06:16

2024-05-03T06:16

2024-05-03T08:48

в мире

грузия

сша

тбилиси

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 3 мая — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США из-за выдвинутых ему условий от американской стороны, которая требовала временно отозвать законопроект об иноагентах, сообщил на своем сайте МИД страны. "Сегодня было опубликовано заявление посольства США о том, что в США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась. В связи с этим хотелось бы уточнить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии был бы вынужден временно прекратить обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.В министерстве подчеркнули, что проведение визита с условиями не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.Парламент Грузии 1 мая принял законопроект об иноагентах во втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги.

https://ria.ru/20240502/gruziya-1943392363.html

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

https://ria.ru/20240418/volodin-1940719353.html

грузия

сша

тбилиси

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в мире, грузия, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе