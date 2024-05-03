https://ria.ru/20240503/grunt-1943693112.html
Китай надеется собрать на Луне грунт возрастом в миллиарды лет
Китай надеется собрать на Луне грунт возрастом в миллиарды лет - РИА Новости, 03.05.2024
Китай надеется собрать на Луне грунт возрастом в миллиарды лет
Китайские ученые ожидают, что в рамках миссии "Чанъэ-6" им удастся доставить с обратной стороны Луны на Землю образцы грунта возрастом около 4 миллиардов лет,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:46
2024-05-03T14:46
2024-05-03T14:46
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ВЭНЬЧАН (Китай), 3 мая – РИА Новости. Китайские ученые ожидают, что в рамках миссии "Чанъэ-6" им удастся доставить с обратной стороны Луны на Землю образцы грунта возрастом около 4 миллиардов лет, заявил журналистам замдиректора Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин. Китай в пятницу запустил зонд "Чанъэ-6", который в случае успеха миссии впервые в истории человечества доставит на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. "Геологический возраст лунных образцов, собранных ранее США и бывшим Советским Союзом, составляет примерно 3 миллиарда лет. Геологический возраст образцов, собранных в ходе нашей миссии "Чанъэ-5" в 2020 году, составляет примерно 2 миллиарда лет. Мы ожидаем, что геологический возраст образцов, которые будут собраны в ходе миссии "Чанъэ-6", составит около 4 миллиардов лет", - заявил Гэ Пин. Миссия продлится 53 дня, планируется доставить около 2 килограммов грунта. Он подчеркнул, что все к настоящему моменту изученные образцы были собраны на видимой стороне Луны, а ее обратная сторона более древняя. "Мы считаем, что сбор образцов лунного грунта разного геологического возраста из разных районов Луны и проведение лабораторных исследований имеют важную ценность и значение для того, чтобы все человечество имело более полное представление о Луне и глубокое понимание истории формирования и эволюции Луны - и даже происхождения Солнечной системы", - отметил Гэ Пин. Вместе с тем он подчеркнул, что основная цель миссии зонда "Чанъэ-6" -доставка образцов с обратной стороны Луны, в мире таких прецедентов еще не было, и выразил надежду, что эта миссия "принесет большую научную ценность не только Китаю, но и всему человечеству". Зоной посадки зонда выбран бассейн Южный полюс — Эйткен — это ударный бассейн на юге обратной стороны Луны, и в то же время самый большой известный кратер Луны диаметром 2,4 тысячи километров.
https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html
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космос - риа наука, луна, земля, китай
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Китай
Китай надеется собрать на Луне грунт возрастом в миллиарды лет
Китай надеется доставить на Землю лунный грунт возрастом около 4 миллиардов лет
ВЭНЬЧАН (Китай), 3 мая – РИА Новости. Китайские ученые ожидают, что в рамках миссии "Чанъэ-6" им удастся доставить с обратной стороны Луны на Землю образцы грунта возрастом около 4 миллиардов лет, заявил журналистам замдиректора Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин.
Китай в пятницу запустил зонд "Чанъэ-6", который в случае успеха миссии впервые в истории человечества доставит на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.
"Геологический возраст лунных образцов, собранных ранее США
и бывшим Советским Союзом, составляет примерно 3 миллиарда лет. Геологический возраст образцов, собранных в ходе нашей миссии "Чанъэ-5" в 2020 году, составляет примерно 2 миллиарда лет. Мы ожидаем, что геологический возраст образцов, которые будут собраны в ходе миссии "Чанъэ-6", составит около 4 миллиардов лет", - заявил Гэ Пин.
Миссия продлится 53 дня, планируется доставить около 2 килограммов грунта. Он подчеркнул, что все к настоящему моменту изученные образцы были собраны на видимой стороне Луны, а ее обратная сторона более древняя.
"Мы считаем, что сбор образцов лунного грунта разного геологического возраста из разных районов Луны и проведение лабораторных исследований имеют важную ценность и значение для того, чтобы все человечество имело более полное представление о Луне и глубокое понимание истории формирования и эволюции Луны - и даже происхождения Солнечной системы", - отметил Гэ Пин.
Вместе с тем он подчеркнул, что основная цель миссии зонда "Чанъэ-6" -доставка образцов с обратной стороны Луны, в мире таких прецедентов еще не было, и выразил надежду, что эта миссия "принесет большую научную ценность не только Китаю, но и всему человечеству".
Зоной посадки зонда выбран бассейн Южный полюс — Эйткен — это ударный бассейн на юге обратной стороны Луны, и в то же время самый большой известный кратер Луны диаметром 2,4 тысячи километров.