https://ria.ru/20240503/gripp-1943747575.html

СМИ: в США не готовы к возможной вспышке птичьего гриппа

СМИ: в США не готовы к возможной вспышке птичьего гриппа - РИА Новости, 03.05.2024

СМИ: в США не готовы к возможной вспышке птичьего гриппа

США не извлекли уроки из пандемии коронавируса, система здравоохранения страны не готова к возможной вспышке птичьего гриппа среди людей, сообщает издание... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:13

2024-05-03T18:13

2024-05-03T18:15

в мире

сша

джо байден

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17811/20/178112085_0:934:2244:2196_1920x0_80_0_0_a8879555a325ddcf1def3088c7611111.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США не извлекли уроки из пандемии коронавируса, система здравоохранения страны не готова к возможной вспышке птичьего гриппа среди людей, сообщает издание Politico со ссылкой на представителей больниц. "Уроки из пандемии COVID не извлечены, в то время как птичий грипп заражает крупный рогатый скот... Руководители больниц говорят о том, что система здравоохранения не будет готова, если птичий грипп, которым заражен американский молочный скот, станет широко распространенным среди людей", - пишет издание. По словам представителей сферы, они встревожены тем, что не чувствуют, чтобы здравоохранение было лучше подготовлено к возможной вспышке спустя четыре года после того, как COVID-19 застал ее врасплох. Они не уверены в том, что система здравоохранения сможет избежать ошибок, касающихся тестов, организации пространства для заболевших и коммуникаций с ними. Эксперты отмечают, что на данный момент риск распространения инфекции среди людей низкий, однако предсказать, когда он может мутировать и начать представлять опасность для населения, возможно, даже большую, чем COVID-19, сложно. Издание обращает внимание на то, что рогатый скот заражен птичьим гриппом уже в девяти штатах. В мае 2022 года президент США Джо Байден заявил, что миллион американцев скончались от коронавируса. Осенью того же года Байден заявил об окончании пандемии коронавируса, однако в Белом доме его заявление вызвало недоумение, по данным экспертов, коронавирус продолжал оставаться одной из основных причин смертности в США.

https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html

https://ria.ru/20231201/gripp-1913229177.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, politico