СМИ: в США не готовы к возможной вспышке птичьего гриппа
Politico: США не извлекли уроки и не готовы к возможной вспышке гриппа
Межрегиональная ветеринарная лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США не извлекли уроки из пандемии коронавируса, система здравоохранения страны не готова к возможной вспышке птичьего гриппа среди людей, сообщает издание Politico со ссылкой на представителей больниц.
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"Уроки из пандемии COVID не извлечены, в то время как птичий грипп заражает крупный рогатый скот... Руководители больниц говорят о том, что система здравоохранения не будет готова, если птичий грипп, которым заражен американский молочный скот, станет широко распространенным среди людей", - пишет издание.
По словам представителей сферы, они встревожены тем, что не чувствуют, чтобы здравоохранение было лучше подготовлено к возможной вспышке спустя четыре года после того, как COVID-19 застал ее врасплох. Они не уверены в том, что система здравоохранения сможет избежать ошибок, касающихся тестов, организации пространства для заболевших и коммуникаций с ними.
Эксперты отмечают, что на данный момент риск распространения инфекции среди людей низкий, однако предсказать, когда он может мутировать и начать представлять опасность для населения, возможно, даже большую, чем COVID-19, сложно. Издание обращает внимание на то, что рогатый скот заражен птичьим гриппом уже в девяти штатах.
В мае 2022 года президент США Джо Байден заявил, что миллион американцев скончались от коронавируса. Осенью того же года Байден заявил об окончании пандемии коронавируса, однако в Белом доме его заявление вызвало недоумение, по данным экспертов, коронавирус продолжал оставаться одной из основных причин смертности в США.
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