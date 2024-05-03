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Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом - РИА Новости, 03.05.2024
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20:46 03.05.2024 (обновлено: 21:48 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/gosdolg-1943768516.html
Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом - РИА Новости, 03.05.2024
Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
Если США не разберутся с госдолгом, доллар ничего не будет стоить, написал бизнесмен Илон Маск в соцсети Х. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:46
2024-05-03T21:48
экономика
сша
илон маск
мвф
госдолг сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Если США не разберутся с госдолгом, доллар ничего не будет стоить, написал бизнесмен Илон Маск в соцсети Х."Нам нужно что-то делать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить", — говорится в публикации.Бизнесмен отметил, что нужно по крайней мере замедлить рост государственного долга. Как прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123 процента ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134 процентов в 2029-м.При этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости сообщил, что богатые страны, включая Штаты, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем с госдолгом. За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до беспрецедентного уровня более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллионов в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
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экономика, сша, илон маск, мвф, госдолг сша, в мире, алексей можин, россия, джо байден
Экономика, США, Илон Маск, МВФ, госдолг США, В мире, Алексей Можин, Россия, Джо Байден
Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом

Маск: если США не разберутся с госдолгом, доллар ничего не будет стоить

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Если США не разберутся с госдолгом, доллар ничего не будет стоить, написал бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.
"Нам нужно что-то делать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ
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Бизнесмен отметил, что нужно по крайней мере замедлить рост государственного долга.
Как прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123 процента ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134 процентов в 2029-м.
При этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости сообщил, что богатые страны, включая Штаты, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем с госдолгом.
За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до беспрецедентного уровня более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллионов в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
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ЭкономикаСШАИлон МаскМВФгосдолг СШАВ миреАлексей МожинРоссияДжо Байден
 
 
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