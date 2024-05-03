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Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом - РИА Новости, 03.05.2024
Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
Если США не разберутся с госдолгом, доллар ничего не будет стоить, написал бизнесмен Илон Маск в соцсети Х. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:46
2024-05-03T20:46
2024-05-03T21:48
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Если США не разберутся с госдолгом, доллар ничего не будет стоить, написал бизнесмен Илон Маск в соцсети Х."Нам нужно что-то делать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить", — говорится в публикации.Бизнесмен отметил, что нужно по крайней мере замедлить рост государственного долга. Как прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ), госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123 процента ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134 процентов в 2029-м.При этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости сообщил, что богатые страны, включая Штаты, оказались в "безвыходном" положении из-за проблем с госдолгом. За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до беспрецедентного уровня более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллионов в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
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Экономика, США, Илон Маск, МВФ, госдолг США, В мире, Алексей Можин, Россия, Джо Байден
Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
Маск: если США не разберутся с госдолгом, доллар ничего не будет стоить