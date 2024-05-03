https://ria.ru/20240503/geroy-1943607002.html
Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов
Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов - РИА Новости, 03.05.2024
Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов
Известный американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана героем за то, что он не разрешил массовую миграцию в страну. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:42
2024-05-03T07:42
2024-05-03T07:43
в мире
венгрия
такер карлсон
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926340297_0:36:2905:1670_1920x0_80_0_0_5852d3631a67097f8d5f75b7714f8b26.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана героем за то, что он не разрешил массовую миграцию в страну. В четверг Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Балажем Орбаном, политическим советником премьер-министра Венгрии и его однофамильцем. "Я думаю, что одна из причин, по которой вас так ненавидят в Вашингтоне, заключается в том, что наши политики… решили, что Венгрия просто слишком белая и слишком христианская… Они хотели изменить это с помощью массовой миграции. И только Венгрия среди европейских стран сказала "нет", - сказал Карлсон в ходе беседы с политиком. "Я думаю, что Орбан, ваш премьер-министр - герой. Только за это. Он герой, потому что удержал Венгрию от разрушения", - добавил Карлсон. Советник Орбана согласился с журналистом, приведя в пример города стран Западной Европы, которые проводили политику массового приема мигрантов. Они переполнены. По его словам, они страдают от террористических атак и новых форм антисемитизма.
https://ria.ru/20240503/bayden-1943603031.html
https://ria.ru/20240409/mask-1938754224.html
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926340297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58fc8169006ec47eb5fe9a784d300bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, такер карлсон, виктор орбан
В мире, Венгрия, Такер Карлсон, Виктор Орбан
Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов
Карлсон высоко оценил решение Орбана не пускать в Венгрию мигрантов
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана героем за то, что он не разрешил массовую миграцию в страну.
В четверг Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Балажем Орбаном, политическим советником премьер-министра Венгрии и его однофамильцем.
"Я думаю, что одна из причин, по которой вас так ненавидят в Вашингтоне, заключается в том, что наши политики… решили, что Венгрия просто слишком белая и слишком христианская… Они хотели изменить это с помощью массовой миграции. И только Венгрия среди европейских стран сказала "нет", - сказал Карлсон в ходе беседы с политиком.
"Я думаю, что Орбан, ваш премьер-министр - герой. Только за это. Он герой, потому что удержал Венгрию от разрушения", - добавил Карлсон.
Советник Орбана согласился с журналистом, приведя в пример города стран Западной Европы
, которые проводили политику массового приема мигрантов. Они переполнены. По его словам, они страдают от террористических атак и новых форм антисемитизма.