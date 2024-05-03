https://ria.ru/20240503/geroy-1943607002.html

Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов

Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов - РИА Новости, 03.05.2024

Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов

Известный американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана героем за то, что он не разрешил массовую миграцию в страну. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:42

2024-05-03T07:42

2024-05-03T07:43

в мире

венгрия

такер карлсон

виктор орбан

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана героем за то, что он не разрешил массовую миграцию в страну. В четверг Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Балажем Орбаном, политическим советником премьер-министра Венгрии и его однофамильцем. "Я думаю, что одна из причин, по которой вас так ненавидят в Вашингтоне, заключается в том, что наши политики… решили, что Венгрия просто слишком белая и слишком христианская… Они хотели изменить это с помощью массовой миграции. И только Венгрия среди европейских стран сказала "нет", - сказал Карлсон в ходе беседы с политиком. "Я думаю, что Орбан, ваш премьер-министр - герой. Только за это. Он герой, потому что удержал Венгрию от разрушения", - добавил Карлсон. Советник Орбана согласился с журналистом, приведя в пример города стран Западной Европы, которые проводили политику массового приема мигрантов. Они переполнены. По его словам, они страдают от террористических атак и новых форм антисемитизма.

https://ria.ru/20240503/bayden-1943603031.html

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в мире, венгрия, такер карлсон, виктор орбан