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Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов - РИА Новости, 03.05.2024
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07:42 03.05.2024 (обновлено: 07:43 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/geroy-1943607002.html
Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов
Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов - РИА Новости, 03.05.2024
Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов
Известный американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана героем за то, что он не разрешил массовую миграцию в страну. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:42
2024-05-03T07:43
в мире
венгрия
такер карлсон
виктор орбан
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана героем за то, что он не разрешил массовую миграцию в страну. В четверг Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Балажем Орбаном, политическим советником премьер-министра Венгрии и его однофамильцем. "Я думаю, что одна из причин, по которой вас так ненавидят в Вашингтоне, заключается в том, что наши политики… решили, что Венгрия просто слишком белая и слишком христианская… Они хотели изменить это с помощью массовой миграции. И только Венгрия среди европейских стран сказала "нет", - сказал Карлсон в ходе беседы с политиком. "Я думаю, что Орбан, ваш премьер-министр - герой. Только за это. Он герой, потому что удержал Венгрию от разрушения", - добавил Карлсон. Советник Орбана согласился с журналистом, приведя в пример города стран Западной Европы, которые проводили политику массового приема мигрантов. Они переполнены. По его словам, они страдают от террористических атак и новых форм антисемитизма.
https://ria.ru/20240503/bayden-1943603031.html
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в мире, венгрия, такер карлсон, виктор орбан
В мире, Венгрия, Такер Карлсон, Виктор Орбан
Карлсон назвал Орбана героем за отказ пускать в Венгрию мигрантов

Карлсон высоко оценил решение Орбана не пускать в Венгрию мигрантов

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана героем за то, что он не разрешил массовую миграцию в страну.
В четверг Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Балажем Орбаном, политическим советником премьер-министра Венгрии и его однофамильцем.
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"Я думаю, что одна из причин, по которой вас так ненавидят в Вашингтоне, заключается в том, что наши политики… решили, что Венгрия просто слишком белая и слишком христианская… Они хотели изменить это с помощью массовой миграции. И только Венгрия среди европейских стран сказала "нет", - сказал Карлсон в ходе беседы с политиком.
"Я думаю, что Орбан, ваш премьер-министр - герой. Только за это. Он герой, потому что удержал Венгрию от разрушения", - добавил Карлсон.
Советник Орбана согласился с журналистом, приведя в пример города стран Западной Европы, которые проводили политику массового приема мигрантов. Они переполнены. По его словам, они страдают от террористических атак и новых форм антисемитизма.
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В миреВенгрияТакер КарлсонВиктор Орбан
 
 
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