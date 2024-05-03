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В конгрессе США раскритиковали действия Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 03.05.2024
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02:29 03.05.2024 (обновлено: 02:56 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/gaza-1943595024.html
В конгрессе США раскритиковали действия Израиля в секторе Газа
В конгрессе США раскритиковали действия Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 03.05.2024
В конгрессе США раскритиковали действия Израиля в секторе Газа
Действия Израиля в секторе Газа не только не приведут к уничтожению всех бойцов палестинского движения ХАМАС, но и могут спровоцировать развитие его... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T02:29
2024-05-03T02:56
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа не только не приведут к уничтожению всех бойцов палестинского движения ХАМАС, но и могут спровоцировать развитие его альтернатив, считает руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит в интервью журналу Foreign Policy. "Я глубоко встревожен тем, что они не понимают, что гуманитарная ситуация в Газе подрывает их долгосрочную безопасность и общую стратегию", - сообщил он, комментируя действия Израиля. По словам конгрессмена от Демократической партии, Израилю не удастся уничтожить всех бойцов ХАМАС. "Они могут создать ситуацию, при которой возникнет альтернатива ХАМАС", - добавил Смит. Он также заявил, что необходимо достичь прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240502/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240501/zakhoroneniya-1943378314.html
https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html
израиль
сша
рафах (провинция)
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сектор газа
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, конгресс сша, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Конгресс США, Палестина, Сектор Газа
В конгрессе США раскритиковали действия Израиля в секторе Газа

Конгрессмен Смит: действия Израиля могут привести к развитию альтернатив ХАМАС

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа не только не приведут к уничтожению всех бойцов палестинского движения ХАМАС, но и могут спровоцировать развитие его альтернатив, считает руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит в интервью журналу Foreign Policy.
"Я глубоко встревожен тем, что они не понимают, что гуманитарная ситуация в Газе подрывает их долгосрочную безопасность и общую стратегию", - сообщил он, комментируя действия Израиля.
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По словам конгрессмена от Демократической партии, Израилю не удастся уничтожить всех бойцов ХАМАС. "Они могут создать ситуацию, при которой возникнет альтернатива ХАМАС", - добавил Смит.
Он также заявил, что необходимо достичь прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации в регионе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильСШАРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКонгресс СШАПалестинаСектор Газа
 
 
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