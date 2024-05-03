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В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
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08:44 03.05.2024 (обновлено: 09:32 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ft-1943611300.html
В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ
В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ
Представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации активов России больше не обсуждается, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:44
2024-05-03T09:32
россия
g7
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации активов России больше не обсуждается, пишет газета Financial Times."Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов", — сообщило издание.Как отметила газета, европейские страны хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, "опасаясь возмездия".После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов" и что "здесь не может быть сомнений", что Москва взаимно будет действовать.
https://ria.ru/20240428/regiony-1942905853.html
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россия, g7, в мире
Россия, G7, В мире
В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ

FT: в G7 больше не обсуждают полную конфискацию российских активов

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации активов России больше не обсуждается, пишет газета Financial Times.
"Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов", — сообщило издание.
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Как отметила газета, европейские страны хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, "опасаясь возмездия".
После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов" и что "здесь не может быть сомнений", что Москва взаимно будет действовать.
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