https://ria.ru/20240503/ft-1943611300.html

В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ

В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024

В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ

Представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации активов России больше не обсуждается, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:44

2024-05-03T08:44

2024-05-03T09:32

россия

g7

в мире

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации активов России больше не обсуждается, пишет газета Financial Times."Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов", — сообщило издание.Как отметила газета, европейские страны хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, "опасаясь возмездия".После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов" и что "здесь не может быть сомнений", что Москва взаимно будет действовать.

https://ria.ru/20240428/regiony-1942905853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, g7, в мире