В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ
FT: в G7 больше не обсуждают полную конфискацию российских активов
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации активов России больше не обсуждается, пишет газета Financial Times.
"Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов", — сообщило издание.
Как отметила газета, европейские страны хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, "опасаясь возмездия".
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов" и что "здесь не может быть сомнений", что Москва взаимно будет действовать.