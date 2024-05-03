https://ria.ru/20240503/fas-1943640014.html

ФАС заявила о снижении наценок на социально значимые товары

ФАС заявила о снижении наценок на социально значимые товары - РИА Новости, 03.05.2024

ФАС заявила о снижении наценок на социально значимые товары

Совокупная наценка на социально значимые товары в России снизилась с 2021 года более чем в 3 раза, до 6,4%, практики ответственного ценообразования поддержали... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:30

2024-05-03T11:30

2024-05-03T11:30

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Совокупная наценка на социально значимые товары в России снизилась с 2021 года более чем в 3 раза, до 6,4%, практики ответственного ценообразования поддержали не только федеральные сети, но и ряд магазинов несетевой торговли, а также региональные ритейлеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. "По предложению службы ряд федеральных сетей добровольно ограничил наценки на позиции "первой цены" 25 категорий социально значимых товаров. Во многом это способствовало снижению совокупного уровня наценок на эти товары в 11 федеральных сетях на 15,8% (с 22,2% в августе 2021 года до 6,4% в настоящее время). Практики ответственного ценообразования поддержал также ряд магазинов несетевой торговли и региональных торговых сетей, в том числе входящих в Союз независимых сетей России", - сообщили в службе. Отмечается, что ФАС активно работает с торговыми сетями по вопросу ценообразования на продовольственные товары первой необходимости. Кроме того, в 27 регионах заключены соглашения о стабилизации цен на социально значимые продукты между органами власти и 10 598 хозяйствующими субъектами. В их числе 33 производителя, 32 поставщика и 10 533 организации розничной торговли. По мнению службы, комплекс предпринятых мер способствует стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке и повышению доступности социально значимых товаров для граждан. В том числе это касается ситуаций, когда поставщики по различным причинам повышают цены на продукцию. Торговые сети сглаживают эти изменения за счет ограничения собственных наценок для сохранения потребительского спроса.

https://ria.ru/20240414/produkty-1939892074.html

https://ria.ru/20231121/prezervativy-1910708476.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)