https://ria.ru/20240503/evropa-1943611996.html

Орбан прокомментировал разговоры лидеров ЕС о "войне в Европе"

Орбан прокомментировал разговоры лидеров ЕС о "войне в Европе" - РИА Новости, 03.05.2024

Орбан прокомментировал разговоры лидеров ЕС о "войне в Европе"

Разговоры лидеров ЕС "о войне в Европе" показывают их реальные намерения, Европа играет с огнем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:54

2024-05-03T08:54

2024-05-03T11:05

в мире

европа

евросоюз

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 3 мая - РИА Новости. Разговоры лидеров ЕС "о войне в Европе" показывают их реальные намерения, Европа играет с огнем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.Орбан отметил недавнее высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что "распространение войны на Европу - больше не фантазия" и слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, что "у конфликта нет дипломатического решения, его можно решить только военной силой"."Это не коммуникационные пузыри, а осуществление реальных политических намерений и размышлений. Европа в эту минуту играет с огнем, мы балансируем на границе войны и мира", - сказал Орбан.По его словам, у Венгрии есть печальный опыт, поскольку в ХХ веке она "дважды была втянута в мировые войны, которые определили ее будущее", в результате чего лишилась территорий и претерпела экономический кризис, поэтому Будапешт "не позволит, чтобы его в третий раз втянули в такую ситуацию".Он также отметил, что страны восточной и центральной Европы всегда платят за участие в конфликте большую цену, чем западноевропейские, потому что те находятся дальше от линии фронта. Экономический рост Венгрии был бы вдвое больше, если бы не конфликт на Украине, добавил Орбан."Венгры не просто хотят мира, это не политическая позиция для нас. Из-за опыта мировой войны и экономических последствий у венгров есть инстинкт мира", - сказал венгерский премьер.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западные политики за два года скатились в безумие вплоть до разговоров об отправке войск на Украину и мании ядерной войны, ситуацию могут изменить выборы в Европарламент, если там победят консервативные силы, выступающие за мирное урегулирование.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943365855.html

https://ria.ru/20240503/amerika-1943520728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, евросоюз, виктор орбан