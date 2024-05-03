https://ria.ru/20240503/evropa-1943605875.html

Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе

Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе - РИА Новости, 03.05.2024

Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе

Правящая элита США хочет использовать Центральную Европу как наконечник копья против России, заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:23

2024-05-03T07:23

2024-05-03T07:33

в мире

венгрия

россия

сша

такер карлсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правящая элита США хочет использовать Центральную Европу как наконечник копья против России, заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. "Я думаю, что предложение, которое исходит от вашингтонской либеральной элиты, заключается в том, что страны Центральной Европы, могли бы стать острием копья против русских. Знаете, как последний рубеж", - заявил венгерский политик. По его словам, Венгрия не согласна выступать в роли "последнего рубежа" и хочет быть ключевым государством в регионе, благодаря своей уникальной позиции в центре торговых путей между Востоком и Западом. Орбан подчеркнул, что Венгрия напротив стремится к мирному сосуществованию с Россией. "И на практическом уровне это очень хорошо работает в области энергетики и экономического сотрудничества", - добавил он.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

венгрия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, россия, сша, такер карлсон