https://ria.ru/20240503/evropa-1943605875.html
Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе
Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе - РИА Новости, 03.05.2024
Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе
Правящая элита США хочет использовать Центральную Европу как наконечник копья против России, заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:23
2024-05-03T07:23
2024-05-03T07:33
в мире
венгрия
россия
сша
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правящая элита США хочет использовать Центральную Европу как наконечник копья против России, заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. "Я думаю, что предложение, которое исходит от вашингтонской либеральной элиты, заключается в том, что страны Центральной Европы, могли бы стать острием копья против русских. Знаете, как последний рубеж", - заявил венгерский политик. По его словам, Венгрия не согласна выступать в роли "последнего рубежа" и хочет быть ключевым государством в регионе, благодаря своей уникальной позиции в центре торговых путей между Востоком и Западом. Орбан подчеркнул, что Венгрия напротив стремится к мирному сосуществованию с Россией. "И на практическом уровне это очень хорошо работает в области энергетики и экономического сотрудничества", - добавил он.
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, сша, такер карлсон
В мире, Венгрия, Россия, США, Такер Карлсон
Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе
Советник Орбана назвал Центральную Европу наконечником копья США против России
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Правящая элита США хочет использовать Центральную Европу как наконечник копья против России, заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью
известному американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Я думаю, что предложение, которое исходит от вашингтонской либеральной элиты, заключается в том, что страны Центральной Европы, могли бы стать острием копья против русских. Знаете, как последний рубеж", - заявил венгерский политик.
По его словам, Венгрия не согласна выступать в роли "последнего рубежа" и хочет быть ключевым государством в регионе, благодаря своей уникальной позиции в центре торговых путей между Востоком и Западом.
Орбан подчеркнул, что Венгрия напротив стремится к мирному сосуществованию с Россией. "И на практическом уровне это очень хорошо работает в области энергетики и экономического сотрудничества", - добавил он.