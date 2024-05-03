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Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе - РИА Новости, 03.05.2024
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07:23 03.05.2024 (обновлено: 07:33 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/evropa-1943605875.html
Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе
Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе - РИА Новости, 03.05.2024
Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе
Правящая элита США хочет использовать Центральную Европу как наконечник копья против России, заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:23
2024-05-03T07:33
в мире
венгрия
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правящая элита США хочет использовать Центральную Европу как наконечник копья против России, заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. "Я думаю, что предложение, которое исходит от вашингтонской либеральной элиты, заключается в том, что страны Центральной Европы, могли бы стать острием копья против русских. Знаете, как последний рубеж", - заявил венгерский политик. По его словам, Венгрия не согласна выступать в роли "последнего рубежа" и хочет быть ключевым государством в регионе, благодаря своей уникальной позиции в центре торговых путей между Востоком и Западом. Орбан подчеркнул, что Венгрия напротив стремится к мирному сосуществованию с Россией. "И на практическом уровне это очень хорошо работает в области энергетики и экономического сотрудничества", - добавил он.
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
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в мире, венгрия, россия, сша, такер карлсон
В мире, Венгрия, Россия, США, Такер Карлсон
Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе

Советник Орбана назвал Центральную Европу наконечником копья США против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Правящая элита США хочет использовать Центральную Европу как наконечник копья против России, заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Я думаю, что предложение, которое исходит от вашингтонской либеральной элиты, заключается в том, что страны Центральной Европы, могли бы стать острием копья против русских. Знаете, как последний рубеж", - заявил венгерский политик.
Изображение сгенерировано ИИ
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1 мая, 08:00
По его словам, Венгрия не согласна выступать в роли "последнего рубежа" и хочет быть ключевым государством в регионе, благодаря своей уникальной позиции в центре торговых путей между Востоком и Западом.
Орбан подчеркнул, что Венгрия напротив стремится к мирному сосуществованию с Россией. "И на практическом уровне это очень хорошо работает в области энергетики и экономического сотрудничества", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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В миреВенгрияРоссияСШАТакер Карлсон
 
 
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