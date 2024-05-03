https://ria.ru/20240503/espch-1943632617.html

ЕСПЧ не может озвучить выводы по искам после трагедии в Одессе

ЕСПЧ не может озвучить выводы по искам после трагедии в Одессе - РИА Новости, 03.05.2024

ЕСПЧ не может озвучить выводы по искам после трагедии в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге спустя 10 лет после трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, не может озвучить выводы по искам... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:55

2024-05-03T10:55

2024-05-03T11:09

одесса

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

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ГААГА, 3 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге спустя 10 лет после трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, не может озвучить выводы по искам пострадавших, разбирательства продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.В пресс-службе ЕСПЧ напомнили, что на рассмотрении инстанции находятся несколько исков, поданных 31 заявителем - это люди, которые либо потеряли родственника, либо получили ранения в результате событий в Одессе 10 лет назад. Заявители, чьи родственники погибли, утверждают, что государственные органы Украины не смогли защитить жизни этих людей, а те, кто получил травмы, считают, что власти не смогли защитить их от жестокого обращения. Также все инициаторы исков утверждают, что расследование соответствующих обстоятельств было неэффективным. Иски были поданы в период с 2016 по 2018 годы."О группе дел, связанных с событиями 2 мая 2014 года, правительство-ответчик было проинформировано 31 января 2022 года. Разбирательства все еще продолжаются", - сообщили агентству в суде.Однако о том, пришел ли ЕСПЧ к каким-либо выводам и когда в Страсбурге ожидаются решения по этим искам, в инстанции говорить не стали.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240503/odessa-1943610528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесса, европейский суд по правам человека (еспч), в мире