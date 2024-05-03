https://ria.ru/20240503/es-1943656875.html

В Бельгии предложили ввести всемирный налог на богатство

В Бельгии предложили ввести всемирный налог на богатство - РИА Новости, 03.05.2024

В Бельгии предложили ввести всемирный налог на богатство

Глава Соцпартии Бельгии Поль Маньетт в интервью изданию Financial Times предложил ввести "всемирный налог на богатство", чтобы государства ЕС имели достаточно... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:30

2024-05-03T12:30

2024-05-03T12:37

в мире

бельгия

евросоюз

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава Соцпартии Бельгии Поль Маньетт в интервью изданию Financial Times предложил ввести "всемирный налог на богатство", чтобы государства ЕС имели достаточно средств на достижение энергетического перехода и оборонные нужды. "Если мы хотим финансировать климатический переход, нам нужны деньги. Эти деньги придут от международных корпораций и людей с огромными состояниями... В идеале (должен быть введен) всемирный налог на богатство, ну, или по крайней мере на уровне Европы", - заявил Маньетт. Глава Соцпартии Бельгии считает, что запрос на такую меру среди населения европейских стран "очень высок". Отмечается, что он также призывает избавиться от бюджетных ограничений расходов на оборону.

https://ria.ru/20240503/amerika-1943520728.html

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в мире, бельгия, евросоюз