https://ria.ru/20240503/ekspozitsiya-1943640902.html

Новая экспозиция Ульяновской области на ВДНХ расскажет о туризме в регионе

Новая экспозиция Ульяновской области на ВДНХ расскажет о туризме в регионе - РИА Новости, 03.05.2024

Новая экспозиция Ульяновской области на ВДНХ расскажет о туризме в регионе

Обновленная экспозиция Ульяновской области на выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на ВДНХ в Москве, раскроет туристический потенциал региона,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:33

2024-05-03T11:33

2024-05-03T11:34

ульяновская область

москва

ульяновская область

вднх

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обновленная экспозиция Ульяновской области на выставке-форуме "Россия", которая проходит сейчас на ВДНХ в Москве, раскроет туристический потенциал региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Уточняется, что выставка нацелена на укрепление национальной идентичности через развитие индустрии гостеприимства и туристических продуктов, демонстрацию уникальных проектов региона в сфере туризма и креативных индустрий. Вместо авиасимулятора самолета Ил-76 на стенде расположился палеонтологический уголок, в центре которого находится макет древнего рыбоящера ихтиозавра, обитавшего на территории региона сотни миллионов лет назад. "На протяжении долгих лет Ульяновская область привлекает тысячи профессионалов и любителей палеонтологии. Крупнейшего представителя вида обнаружили здесь в 2022 году. Наш регион обладает поистине уникальными природными ландшафтами и заповедными территориями. Здесь на поверхность Волга вымывает пласты, образованные Древнерусским морем. И здесь обитали не динозавры – сухопутные ящеры, а огромные морские рептилии – ихтиозавры, плезиозавры, плиозавры. На стенде региона представлен макет ихтиозавтра — это вымерший отряд морских рептилий, населявших все моря планеты в течение мезозойской эры — 250-90 миллионов лет назад. Большинство ихтиозавров формой тела напоминали рыб, за что и получили свое название — "рыбоящеры". Первые находки ихтиозавров в России были обнаружены именно в Симбирской губернии", — цитирует пресс-служба директора Ундоровского палеонтологического музея Илью Стеньшина. Посетителям стенда предлагается придумать имя ихтиозавру. Также в конкурсе могут принять участие жители Ульяновской области — идеи можно прислать до 20 мая на электронный адрес: Ulvdnh@ulinvest.ru. Также на обновленном стенде Ульяновской области представлены подлинные остатки рептилий, макет черепа мозазавра, крупные аммониты, обнаруженные на территории геопарка "Ундория", и яблоня из поделочного камня симбирцита. В "окнах" на стенде можно увидеть знаковые туристические объекты региона. Значительно расширена интерактивная зона, самые маленькие гости могут сложить различные узоры из мозаики, поучаствовать в виртуальных раскопках дневных артефактов и организмов, используя палеонтологические инструменты. Также запланировано продолжить творческие и образовательные активности.

https://ria.ru/20240419/kuryatina-1940994008.html

https://ria.ru/20240404/tekhkolledzh-1937838743.html

москва

ульяновская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ульяновская область, вднх, выставка-форум "россия"