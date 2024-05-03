https://ria.ru/20240503/eksport-1943672870.html

Финская полиция потребовала арестовать трех россиян за обход санкций

Финская полиция потребовала арестовать трех россиян за обход санкций - РИА Новости, 03.05.2024

Финская полиция потребовала арестовать трех россиян за обход санкций

Финская полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу общественный вещатель... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:24

2024-05-03T13:24

2024-05-03T13:28

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Финская полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. "Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани (город на востоке Финляндии – ред.)", – говорится в сообщении. Они подозреваются в экспорте товаров и технологий так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие страны. На данный момент подозреваемые задержаны и ожидают решения суда о заключении под стражу. По данным суда, подозреваемые - студенты профессионального колледжа Кайнуу.

https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html

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в мире, россия, финляндия, происшествия, экономика, санкции