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Финская полиция потребовала арестовать трех россиян за обход санкций
Финская полиция потребовала арестовать трех россиян за обход санкций - РИА Новости, 03.05.2024
Финская полиция потребовала арестовать трех россиян за обход санкций
Финская полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу общественный вещатель... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:24
2024-05-03T13:24
2024-05-03T13:28
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Финская полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. "Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани (город на востоке Финляндии – ред.)", – говорится в сообщении. Они подозреваются в экспорте товаров и технологий так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие страны. На данный момент подозреваемые задержаны и ожидают решения суда о заключении под стражу. По данным суда, подозреваемые - студенты профессионального колледжа Кайнуу.
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html
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в мире, россия, финляндия, происшествия, экономика, санкции
В мире, Россия, Финляндия, Происшествия, Экономика, Санкции
Финская полиция потребовала арестовать трех россиян за обход санкций
Yle: в Финляндии трех россиян подозревают в экспорте товаров двойного назначения