https://ria.ru/20240503/ekozavod-1943581048.html
В районе Внуково построят экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов
В районе Внуково построят экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов - РИА Новости, 03.05.2024
В районе Внуково построят экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов
На территории района Внуково Западного округа Москвы появится экологичный завод, где будут выпускать теплоизоляционные материалы для строительства, систем... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:14
2024-05-03T09:14
2024-05-03T09:14
москва
владислав овчинский
максим ликсутов
экономика
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. На территории района Внуково Западного округа Москвы появится экологичный завод, где будут выпускать теплоизоляционные материалы для строительства, систем отопления, водоснабжения, медицины, топливной, нефтегазовой и других отраслей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он добавил, что работы будут вестись в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП)."Город предоставляет разнообразные меры поддержки московским промышленникам. По решению мэра Москвы Сергея Собянина с марта 2022 года инвесторы могут арендовать земельный участок по льготной ставке 1 рубль в год и разместить на нем производство. Недавно город одобрил реализацию масштабного инвестиционного проекта в ЗАО. Там откроют предприятие по изготовлению теплоизоляционных материалов, куда смогут трудоустроиться 70 человек", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что власти столицы предоставят инвестору 1,13 га земли. Откроет завод компания "РТК"."Планируется, что на новом заводе инвестор наладит выпуск теплоизоляционного покрытия, полимерных маточных смесей, а также монтажных лент. Изделия компании востребованы в строительстве, медицине, кораблестроении, нефтегазодобыче, промышленности и других отраслях", - заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он добавил, что планируемый объем производства — 3 тыс. тонн продукции в год.В ДИПП отметили, что на этом предприятии реализуется полный цикл производства. К примеру, технические разработки, которые потом внедряются в процесс выпуска продукции, ведутся в собственной научно-исследовательской лаборатории.Как уточнил исполнительный директор компании Михаил Сарычев, возведение завода при поддержке властей Москвы позволит уменьшить затраты на аренду земли и направить средства на автоматизацию производства, а также совершенствование логистических цепочек. Компания нацелена максимально расширять свое присутствие на российском рынке и наращивать мощности.Выделение земельных участков под возведение новых производств в рамках МаИП — это эффективная мера поддержки бизнеса со стороны властей столицы, которая упрощает застройщикам создание и развитие предприятий. Также это способствует появлению новых рабочих мест, важной для жизни продукции и притоку инвестиций в экономику Москвы.По решению мэра столицы Сергея Собянина с марта 2022 года инвесторы, которые планируют модернизировать или расширить уже действующие либо построить новые производства в Москве, могут получить участок земли в аренду по льготной ставке один рубль в год.Ранее Овчинский сообщал, что московские предприятия внедряют искусственный интеллект, автоматизированные линии, а также различные роботизированные системы, при этом каждое третье предприятие в городе — высокотехнологичное.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, максим ликсутов , экономика
Москва, Владислав Овчинский, Максим Ликсутов , Экономика, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В районе Внуково построят экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов
В районе Внуково построят экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. На территории района Внуково Западного округа Москвы появится экологичный завод, где будут выпускать теплоизоляционные материалы для строительства, систем отопления, водоснабжения, медицины, топливной, нефтегазовой и других отраслей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он добавил, что работы будут вестись в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
"Город предоставляет разнообразные меры поддержки московским промышленникам. По решению мэра Москвы Сергея Собянина
с марта 2022 года инвесторы могут арендовать земельный участок по льготной ставке 1 рубль в год и разместить на нем производство. Недавно город одобрил реализацию масштабного инвестиционного проекта в ЗАО. Там откроют предприятие по изготовлению теплоизоляционных материалов, куда смогут трудоустроиться 70 человек", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что власти столицы предоставят инвестору 1,13 га земли. Откроет завод компания "РТК".
"Планируется, что на новом заводе инвестор наладит выпуск теплоизоляционного покрытия, полимерных маточных смесей, а также монтажных лент. Изделия компании востребованы в строительстве, медицине, кораблестроении, нефтегазодобыче, промышленности и других отраслях", - заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
.
Он добавил, что планируемый объем производства — 3 тыс. тонн продукции в год.
В ДИПП отметили, что на этом предприятии реализуется полный цикл производства. К примеру, технические разработки, которые потом внедряются в процесс выпуска продукции, ведутся в собственной научно-исследовательской лаборатории.
Как уточнил исполнительный директор компании Михаил Сарычев, возведение завода при поддержке властей Москвы позволит уменьшить затраты на аренду земли и направить средства на автоматизацию производства, а также совершенствование логистических цепочек. Компания нацелена максимально расширять свое присутствие на российском рынке и наращивать мощности.
Выделение земельных участков под возведение новых производств в рамках МаИП — это эффективная мера поддержки бизнеса со стороны властей столицы, которая упрощает застройщикам создание и развитие предприятий. Также это способствует появлению новых рабочих мест, важной для жизни продукции и притоку инвестиций в экономику Москвы.
По решению мэра столицы Сергея Собянина с марта 2022 года инвесторы, которые планируют модернизировать или расширить уже действующие либо построить новые производства в Москве, могут получить участок земли в аренду по льготной ставке один рубль в год.
Ранее Овчинский сообщал, что московские предприятия внедряют искусственный интеллект, автоматизированные линии, а также различные роботизированные системы, при этом каждое третье предприятие в городе — высокотехнологичное.