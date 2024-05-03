https://ria.ru/20240503/ekozavod-1943581048.html

В районе Внуково построят экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов

В районе Внуково построят экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов - РИА Новости, 03.05.2024

В районе Внуково построят экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов

На территории района Внуково Западного округа Москвы появится экологичный завод, где будут выпускать теплоизоляционные материалы для строительства, систем... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:14

2024-05-03T09:14

2024-05-03T09:14

москва

владислав овчинский

максим ликсутов

экономика

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. На территории района Внуково Западного округа Москвы появится экологичный завод, где будут выпускать теплоизоляционные материалы для строительства, систем отопления, водоснабжения, медицины, топливной, нефтегазовой и других отраслей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он добавил, что работы будут вестись в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП)."Город предоставляет разнообразные меры поддержки московским промышленникам. По решению мэра Москвы Сергея Собянина с марта 2022 года инвесторы могут арендовать земельный участок по льготной ставке 1 рубль в год и разместить на нем производство. Недавно город одобрил реализацию масштабного инвестиционного проекта в ЗАО. Там откроют предприятие по изготовлению теплоизоляционных материалов, куда смогут трудоустроиться 70 человек", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что власти столицы предоставят инвестору 1,13 га земли. Откроет завод компания "РТК"."Планируется, что на новом заводе инвестор наладит выпуск теплоизоляционного покрытия, полимерных маточных смесей, а также монтажных лент. Изделия компании востребованы в строительстве, медицине, кораблестроении, нефтегазодобыче, промышленности и других отраслях", - заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он добавил, что планируемый объем производства — 3 тыс. тонн продукции в год.В ДИПП отметили, что на этом предприятии реализуется полный цикл производства. К примеру, технические разработки, которые потом внедряются в процесс выпуска продукции, ведутся в собственной научно-исследовательской лаборатории.Как уточнил исполнительный директор компании Михаил Сарычев, возведение завода при поддержке властей Москвы позволит уменьшить затраты на аренду земли и направить средства на автоматизацию производства, а также совершенствование логистических цепочек. Компания нацелена максимально расширять свое присутствие на российском рынке и наращивать мощности.Выделение земельных участков под возведение новых производств в рамках МаИП — это эффективная мера поддержки бизнеса со стороны властей столицы, которая упрощает застройщикам создание и развитие предприятий. Также это способствует появлению новых рабочих мест, важной для жизни продукции и притоку инвестиций в экономику Москвы.По решению мэра столицы Сергея Собянина с марта 2022 года инвесторы, которые планируют модернизировать или расширить уже действующие либо построить новые производства в Москве, могут получить участок земли в аренду по льготной ставке один рубль в год.Ранее Овчинский сообщал, что московские предприятия внедряют искусственный интеллект, автоматизированные линии, а также различные роботизированные системы, при этом каждое третье предприятие в городе — высокотехнологичное.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, максим ликсутов , экономика