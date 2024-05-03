https://ria.ru/20240503/ekologiya-1943611824.html
Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море
Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море - РИА Новости, 03.05.2024
Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море
В Черном море может вырасти популяция средиземноморского хищника групера, представляющего угрозу для местной фауны, заявил РИА Новости директор Алуштинского... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:50
2024-05-03T08:50
2024-05-03T13:12
черное море
республика крым
экология
общество
черноморский регион
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Черном море может вырасти популяция средиземноморского хищника групера, представляющего угрозу для местной фауны, заявил РИА Новости директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко."Сегодня средиземноморский хищник проводит глубокую разведку в новой для себя акватории. Сейчас они, возможно, заходят малыми группами, но боюсь, что готовится серьезное вторжение в наш Черноморский регион, существуют риски роста их популяции", — сказал собеседник агентства.За поимку груперов продолжает действовать вознаграждение: пять тысяч рублей за каждую особь, добавил он.Жиленко ранее сообщал, что в аквариум принесли еще трех груперов, к двум уже имеющимся, пойманных у берегов Крыма. По его словам, эту рыбу характеризует особая прожорливость, что может уничтожить кормовую базу черноморских рыб.
https://ria.ru/20240221/okun-1928671509.html
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, республика крым, экология, общество, черноморский регион
Черное море, Республика Крым, Экология, Общество, Черноморский регион
Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море
Директор Алуштинского аквариума Жиленко заявил о риске роста популяции груперов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Черном море может вырасти популяция средиземноморского хищника групера, представляющего угрозу для местной фауны, заявил РИА Новости директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.
"Сегодня средиземноморский хищник проводит глубокую разведку в новой для себя акватории. Сейчас они, возможно, заходят малыми группами, но боюсь, что готовится серьезное вторжение в наш Черноморский регион
, существуют риски роста их популяции", — сказал собеседник агентства.
За поимку груперов продолжает действовать вознаграждение: пять тысяч рублей за каждую особь, добавил он.
Жиленко ранее сообщал, что в аквариум принесли еще трех груперов, к двум уже имеющимся, пойманных у берегов Крыма. По его словам, эту рыбу характеризует особая прожорливость, что может уничтожить кормовую базу черноморских рыб.