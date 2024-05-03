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Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море - РИА Новости, 03.05.2024
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08:50 03.05.2024 (обновлено: 13:12 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ekologiya-1943611824.html
Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море
Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море - РИА Новости, 03.05.2024
Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море
В Черном море может вырасти популяция средиземноморского хищника групера, представляющего угрозу для местной фауны, заявил РИА Новости директор Алуштинского... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:50
2024-05-03T13:12
черное море
республика крым
экология
общество
черноморский регион
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Черном море может вырасти популяция средиземноморского хищника групера, представляющего угрозу для местной фауны, заявил РИА Новости директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко."Сегодня средиземноморский хищник проводит глубокую разведку в новой для себя акватории. Сейчас они, возможно, заходят малыми группами, но боюсь, что готовится серьезное вторжение в наш Черноморский регион, существуют риски роста их популяции", — сказал собеседник агентства.За поимку груперов продолжает действовать вознаграждение: пять тысяч рублей за каждую особь, добавил он.Жиленко ранее сообщал, что в аквариум принесли еще трех груперов, к двум уже имеющимся, пойманных у берегов Крыма. По его словам, эту рыбу характеризует особая прожорливость, что может уничтожить кормовую базу черноморских рыб.
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черное море
республика крым
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черное море, республика крым, экология, общество, черноморский регион
Черное море, Республика Крым, Экология, Общество, Черноморский регион
Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море

Директор Алуштинского аквариума Жиленко заявил о риске роста популяции груперов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтдыхающие прыгают с мыса Фиолент в Севастополе
Отдыхающие прыгают с мыса Фиолент в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие прыгают с мыса Фиолент в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Черном море может вырасти популяция средиземноморского хищника групера, представляющего угрозу для местной фауны, заявил РИА Новости директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.
"Сегодня средиземноморский хищник проводит глубокую разведку в новой для себя акватории. Сейчас они, возможно, заходят малыми группами, но боюсь, что готовится серьезное вторжение в наш Черноморский регион, существуют риски роста их популяции", — сказал собеседник агентства.
За поимку груперов продолжает действовать вознаграждение: пять тысяч рублей за каждую особь, добавил он.
Жиленко ранее сообщал, что в аквариум принесли еще трех груперов, к двум уже имеющимся, пойманных у берегов Крыма. По его словам, эту рыбу характеризует особая прожорливость, что может уничтожить кормовую базу черноморских рыб.
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Черное мореРеспублика КрымЭкологияОбществоЧерноморский регион
 
 
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