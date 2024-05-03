https://ria.ru/20240503/ekologiya-1943611824.html

Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море

Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море - РИА Новости, 03.05.2024

Заходят группами. В Крыму готовятся к "серьезному вторжению" в Черном море

В Черном море может вырасти популяция средиземноморского хищника групера, представляющего угрозу для местной фауны, заявил РИА Новости директор Алуштинского... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:50

2024-05-03T08:50

2024-05-03T13:12

черное море

республика крым

экология

общество

черноморский регион

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Черном море может вырасти популяция средиземноморского хищника групера, представляющего угрозу для местной фауны, заявил РИА Новости директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко."Сегодня средиземноморский хищник проводит глубокую разведку в новой для себя акватории. Сейчас они, возможно, заходят малыми группами, но боюсь, что готовится серьезное вторжение в наш Черноморский регион, существуют риски роста их популяции", — сказал собеседник агентства.За поимку груперов продолжает действовать вознаграждение: пять тысяч рублей за каждую особь, добавил он.Жиленко ранее сообщал, что в аквариум принесли еще трех груперов, к двум уже имеющимся, пойманных у берегов Крыма. По его словам, эту рыбу характеризует особая прожорливость, что может уничтожить кормовую базу черноморских рыб.

https://ria.ru/20240221/okun-1928671509.html

черное море

республика крым

черноморский регион

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, республика крым, экология, общество, черноморский регион