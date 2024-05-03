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Слуцкий оценил идею финского политика закрыть Калининград для россиян - РИА Новости, 03.05.2024
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13:58 03.05.2024 (обновлено: 14:15 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/dostup-1943681147.html
Слуцкий оценил идею финского политика закрыть Калининград для россиян
Слуцкий оценил идею финского политика закрыть Калининград для россиян - РИА Новости, 03.05.2024
Слуцкий оценил идею финского политика закрыть Калининград для россиян
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал идею кандидата в евродепутаты от правящей в Финляндии партии Мика Аалтола об ограничении доступа... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:58
2024-05-03T14:15
россия
финляндия
калининградская область
леонид слуцкий (политик)
мика аалтола
госдума рф
калининград
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал идею кандидата в евродепутаты от правящей в Финляндии партии Мика Аалтола об ограничении доступа для граждан РФ в Калининградскую область посягательством на территориальную целостность России. Ранее директор финского Института международных отношений и кандидат в евродепутаты от правящей в Финляндии партии Мика Аалтола предложил попытаться запретить или ограничить доступ для граждан России в Калининградскую область. Аалтола также обвинил РФ в причастности к сбоям в работе GPS в регионе, при этом не привел никаких доказательств. "Заявления подобного рода – вмешательства во внутренние дела и посягательство на территориальную целостность РФ со всеми вытекающими последствиями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По мнению Слуцкого, антироссийская пропаганда заменила представителям европейских политических кругов "базовые курсы начального образования, по географии в том числе". "Но инициативы "запретить доступ России в Россию" - это уже клинический случай русофобского помешательства", - считает депутат.
https://ria.ru/20240503/pomekhi-1943660053.html
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россия, финляндия, калининградская область, леонид слуцкий (политик), мика аалтола, госдума рф, калининград, в мире
Россия, Финляндия, Калининградская область, Леонид Слуцкий (политик), Мика Аалтола, Госдума РФ, Калининград, В мире
Слуцкий оценил идею финского политика закрыть Калининград для россиян

Слуцкий назвал заявление финского политика о Калининграде руссофобией

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкГлава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал идею кандидата в евродепутаты от правящей в Финляндии партии Мика Аалтола об ограничении доступа для граждан РФ в Калининградскую область посягательством на территориальную целостность России.
Ранее директор финского Института международных отношений и кандидат в евродепутаты от правящей в Финляндии партии Мика Аалтола предложил попытаться запретить или ограничить доступ для граждан России в Калининградскую область. Аалтола также обвинил РФ в причастности к сбоям в работе GPS в регионе, при этом не привел никаких доказательств.
"Заявления подобного рода – вмешательства во внутренние дела и посягательство на территориальную целостность РФ со всеми вытекающими последствиями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению Слуцкого, антироссийская пропаганда заменила представителям европейских политических кругов "базовые курсы начального образования, по географии в том числе".
"Но инициативы "запретить доступ России в Россию" - это уже клинический случай русофобского помешательства", - считает депутат.
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Калининградские власти назвали заявление финского политика о GPS абсурдным
12:43
 
РоссияФинляндияКалининградская областьЛеонид Слуцкий (политик)Мика АалтолаГосдума РФКалининградВ мире
 
 
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