https://ria.ru/20240503/donbass-1943764775.html

"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса

"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса - РИА Новости, 03.05.2024

"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса

Украинские чиновники негласно признают скорую потерю Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T20:05

2024-05-03T20:05

2024-05-03T20:25

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские чиновники негласно признают скорую потерю Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Ключевая задача (для ВСУ. — Прим. ред.) сейчас — это не пытаться удерживать Донбасс, а сохранить армию. Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян", — заявил аналитик.Как отметил Меркурис, положение ВСУ в регионе становится все хуже, на многих участках фронта, в том числе и под Очеретино и Часовым Яром, украинская оборона начинается постепенно рушиться.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240503/nato-1943755545.html

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943734746.html

донбасс

киев

марьинка (днр)

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в мире, донбасс, киев, вооруженные силы украины, марьинка (днр), россия