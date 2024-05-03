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"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса - РИА Новости, 03.05.2024
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20:05 03.05.2024 (обновлено: 20:25 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/donbass-1943764775.html
"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса
"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса - РИА Новости, 03.05.2024
"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса
Украинские чиновники негласно признают скорую потерю Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:05
2024-05-03T20:25
в мире
донбасс
киев
вооруженные силы украины
марьинка (днр)
россия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские чиновники негласно признают скорую потерю Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Ключевая задача (для ВСУ. — Прим. ред.) сейчас — это не пытаться удерживать Донбасс, а сохранить армию. Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян", — заявил аналитик.Как отметил Меркурис, положение ВСУ в регионе становится все хуже, на многих участках фронта, в том числе и под Очеретино и Часовым Яром, украинская оборона начинается постепенно рушиться.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240503/nato-1943755545.html
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донбасс
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в мире, донбасс, киев, вооруженные силы украины, марьинка (днр), россия
В мире, Донбасс, Киев, Вооруженные силы Украины, Марьинка (ДНР), Россия
"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса

Эксперт Меркурис: киевские власти тайно признают, что скоро потеряют Донбасс

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские чиновники негласно признают скорую потерю Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Ключевая задача (для ВСУ. — Прим. ред.) сейчас — это не пытаться удерживать Донбасс, а сохранить армию. Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян", — заявил аналитик.
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Вчера, 18:57
Как отметил Меркурис, положение ВСУ в регионе становится все хуже, на многих участках фронта, в том числе и под Очеретино и Часовым Яром, украинская оборона начинается постепенно рушиться.
Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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В миреДонбассКиевВооруженные силы УкраиныМарьинка (ДНР)Россия
 
 
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