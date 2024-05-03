https://ria.ru/20240503/donbass-1943764775.html
"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса
"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса - РИА Новости, 03.05.2024
"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса
Украинские чиновники негласно признают скорую потерю Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T20:05
2024-05-03T20:05
2024-05-03T20:25
в мире
донбасс
киев
вооруженные силы украины
марьинка (днр)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинские чиновники негласно признают скорую потерю Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Ключевая задача (для ВСУ. — Прим. ред.) сейчас — это не пытаться удерживать Донбасс, а сохранить армию. Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян", — заявил аналитик.Как отметил Меркурис, положение ВСУ в регионе становится все хуже, на многих участках фронта, в том числе и под Очеретино и Часовым Яром, украинская оборона начинается постепенно рушиться.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240503/nato-1943755545.html
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943734746.html
донбасс
киев
марьинка (днр)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, киев, вооруженные силы украины, марьинка (днр), россия
В мире, Донбасс, Киев, Вооруженные силы Украины, Марьинка (ДНР), Россия
"Киев тайно признает". На Западе сделали заявление о судьбе Донбасса
Эксперт Меркурис: киевские власти тайно признают, что скоро потеряют Донбасс