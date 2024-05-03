Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 03.05.2024 (обновлено: 14:12 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/dom-1943681411.html
ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди
ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 03.05.2024
ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди
ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут находится люди, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:59
2024-05-03T14:12
вооруженные силы украины
происшествия
токмак
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943680688_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_8f298c81a58f64a7cce160453898cfa2.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут находится люди, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди", — написал глава региона.На месте работают спасатели, добавил Балицкий.Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. На прошлой неделе противник сбросил управляемые бомбы на многоэтажный дом. При разборе завалов нашли тело мужчины.В середине апреля в результате обстрела жилого сектора города со стороны ВСУ погибли 16 человек.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240426/zhurnalist-1942631504.html
токмак
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943680688_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a643e7493803bb0aef2590568d262872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, происшествия, токмак, запорожская область, евгений балицкий
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Токмак, Запорожская область, Евгений Балицкий
ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди

Балицкий: ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия удара по жилому дому в Токмаке
Последствия удара по жилому дому в Токмаке - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара по жилому дому в Токмаке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут находится люди, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди", — написал глава региона.
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру
20 марта, 13:12
На месте работают спасатели, добавил Балицкий.
Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. На прошлой неделе противник сбросил управляемые бомбы на многоэтажный дом. При разборе завалов нашли тело мужчины.
В середине апреля в результате обстрела жилого сектора города со стороны ВСУ погибли 16 человек.
Последствия обстрела Токмака - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Финский журналист призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака
26 апреля, 21:32
 
Вооруженные силы УкраиныПроисшествияТокмакЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала