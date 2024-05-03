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ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди
ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 03.05.2024
ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди
ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут находится люди, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:59
2024-05-03T13:59
2024-05-03T14:12
вооруженные силы украины
происшествия
токмак
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут находится люди, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди", — написал глава региона.На месте работают спасатели, добавил Балицкий.Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. На прошлой неделе противник сбросил управляемые бомбы на многоэтажный дом. При разборе завалов нашли тело мужчины.В середине апреля в результате обстрела жилого сектора города со стороны ВСУ погибли 16 человек.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240426/zhurnalist-1942631504.html
токмак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, токмак, запорожская область, евгений балицкий
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Токмак, Запорожская область, Евгений Балицкий
ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди
Балицкий: ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди