https://ria.ru/20240503/dom-1943681411.html

ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди

ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 03.05.2024

ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут быть люди

ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут находится люди, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:59

2024-05-03T13:59

2024-05-03T14:12

вооруженные силы украины

происшествия

токмак

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли пятиэтажку в Токмаке, под завалами могут находится люди, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди", — написал глава региона.На месте работают спасатели, добавил Балицкий.Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. На прошлой неделе противник сбросил управляемые бомбы на многоэтажный дом. При разборе завалов нашли тело мужчины.В середине апреля в результате обстрела жилого сектора города со стороны ВСУ погибли 16 человек.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240426/zhurnalist-1942631504.html

токмак

запорожская область

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, токмак, запорожская область, евгений балицкий