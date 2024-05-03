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Расчеты АГС-17 уничтожили диверсионную группу ВСУ в Херсонской области
Расчеты АГС-17 уничтожили диверсионную группу ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.05.2024
Расчеты АГС-17 уничтожили диверсионную группу ВСУ в Херсонской области
Расчеты АГС-17 "Пламя" группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T05:03
2024-05-03T05:03
2024-05-03T07:12
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Расчеты АГС-17 "Пламя" группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению пехоты ВСУ, а также лодок противника у островов в дельте Днепра", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе разведки на одном из островов дельты Днепра в Херсонской области была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытавшаяся окопаться. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления для их уничтожения. "Благодаря слаженным действиям расчет автоматического гранатомета быстро занимает огневую позицию, производит расчет данных для стрельбы и точным огнем поражает цель", - рассказали в МО.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты АГС-17 уничтожили диверсионную группу ВСУ в Херсонской области
МО: военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили ДРГ ВСУ в Херсонской области
ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Расчеты АГС-17 "Пламя" группировки войск "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению пехоты ВСУ, а также лодок противника у островов в дельте Днепра", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в ходе разведки на одном из островов дельты Днепра в Херсонской области была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытавшаяся окопаться. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления для их уничтожения.
"Благодаря слаженным действиям расчет автоматического гранатомета быстро занимает огневую позицию, производит расчет данных для стрельбы и точным огнем поражает цель", - рассказали в МО.