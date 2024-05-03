https://ria.ru/20240503/diversant-1943644380.html

У диверсанта изъяли средства связи с ГУР Минобороны Украины

У диверсанта изъяли средства связи с ГУР Минобороны Украины - РИА Новости, 03.05.2024

У диверсанта изъяли средства связи с ГУР Минобороны Украины

После нейтрализации диверсанта были изъяты оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, планировавшим его эвакуацию из РФ, говорится в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:50

2024-05-03T11:50

2024-05-03T12:16

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. После нейтрализации диверсанта были изъяты оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, планировавшим его эвакуацию из РФ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе рассказали, что силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов Минобороны. "На месте происшествия обнаружены и изъяты: оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, которое планировало его эвакуацию с территории России после совершения преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240213/tek-1927027221.html

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Дарья Буймова

россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность