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У диверсанта изъяли средства связи с ГУР Минобороны Украины
У диверсанта изъяли средства связи с ГУР Минобороны Украины - РИА Новости, 03.05.2024
У диверсанта изъяли средства связи с ГУР Минобороны Украины
После нейтрализации диверсанта были изъяты оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, планировавшим его эвакуацию из РФ, говорится в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:50
2024-05-03T11:50
2024-05-03T12:16
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. После нейтрализации диверсанта были изъяты оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, планировавшим его эвакуацию из РФ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе рассказали, что силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов Минобороны. "На месте происшествия обнаружены и изъяты: оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, которое планировало его эвакуацию с территории России после совершения преступления", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
У диверсанта изъяли средства связи с ГУР Минобороны Украины
ФСБ: у диверсанта изъяли средства связи с ГУР Украины для эвакуации из России
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. После нейтрализации диверсанта были изъяты оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, планировавшим его эвакуацию из РФ, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
В спецслужбе рассказали, что силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов Минобороны.
"На месте происшествия обнаружены и изъяты: оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, которое планировало его эвакуацию с территории России после совершения преступления", - говорится в сообщении.