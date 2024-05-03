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Движение поездов на красной ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 03.05.2024
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21:21 03.05.2024 (обновлено: 21:42 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/deptrans-1943773260.html
Движение поездов на красной ветке московского метро восстановили
Движение поездов на красной ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 03.05.2024
Движение поездов на красной ветке московского метро восстановили
Движение поездов на красной ветке московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T21:21
2024-05-03T21:42
москва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение поездов на красной ветке московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее в ведомстве сообщали, что на центральном участке красной ветки метро в Москве интервалы движения временно увеличены из-за человека на пути, не было движения поездов от станции "Комсомольской" до "Парка культуры".
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Движение поездов на красной ветке московского метро восстановили

Дептранс: движение поездов на красной ветке московского метро восстановили

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка на станции Московского метрополитена
Девушка на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушка на станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение поездов на красной ветке московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали, что на центральном участке красной ветки метро в Москве интервалы движения временно увеличены из-за человека на пути, не было движения поездов от станции "Комсомольской" до "Парка культуры".
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