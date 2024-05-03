https://ria.ru/20240503/deptrans-1943773260.html

Движение поездов на красной ветке московского метро восстановили

Движение поездов на красной ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 03.05.2024

Движение поездов на красной ветке московского метро восстановили

Движение поездов на красной ветке московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T21:21

2024-05-03T21:21

2024-05-03T21:42

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение поездов на красной ветке московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее в ведомстве сообщали, что на центральном участке красной ветки метро в Москве интервалы движения временно увеличены из-за человека на пути, не было движения поездов от станции "Комсомольской" до "Парка культуры".

https://ria.ru/20240201/gibel-1924881789.html

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