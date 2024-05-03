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В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь - РИА Новости, 03.05.2024
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь
Уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества заведено на неизвестную женщину, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане, сообщается... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:35
2024-05-03T19:35
2024-05-03T19:35
происшествия
биробиджан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества заведено на неизвестную женщину, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане, сообщается в Telegram-канале СК России. "По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 мая 2024 года в городе Биробиджане неизвестная женщина собрала цветы с мемориала и бросила их в Вечный огонь. В настоящее время принимаются меры к установлению ее личности и местонахождения... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение памяти защитников Отечества)", - говорится в сообщении.
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происшествия, биробиджан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Биробиджан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь