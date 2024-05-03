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В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь - РИА Новости, 03.05.2024
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19:35 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/delo-1943760757.html
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь - РИА Новости, 03.05.2024
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь
Уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества заведено на неизвестную женщину, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане, сообщается... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:35
2024-05-03T19:35
происшествия
биробиджан
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества заведено на неизвестную женщину, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане, сообщается в Telegram-канале СК России. "По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 мая 2024 года в городе Биробиджане неизвестная женщина собрала цветы с мемориала и бросила их в Вечный огонь. В настоящее время принимаются меры к установлению ее личности и местонахождения... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение памяти защитников Отечества)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240316/ogon-1933544644.html
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происшествия, биробиджан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Биробиджан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь

В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества заведено на неизвестную женщину, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане, сообщается в Telegram-канале СК России.
«
"По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 мая 2024 года в городе Биробиджане неизвестная женщина собрала цветы с мемориала и бросила их в Вечный огонь. В настоящее время принимаются меры к установлению ее личности и местонахождения... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение памяти защитников Отечества)", - говорится в сообщении.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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16 марта, 18:48
 
ПроисшествияБиробиджанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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