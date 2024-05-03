https://ria.ru/20240503/delo-1943720489.html

В Латвии завели дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику

В Латвии завели дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику - РИА Новости, 03.05.2024

В Латвии завели дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику

Полиция Латвии сообщила в пятницу, что переквалифицировала с административного на уголовное дело против мужчины, который трижды за месяц приносил цветы на место РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:20

2024-05-03T16:20

2024-05-03T18:23

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция Латвии сообщила в пятницу, что переквалифицировала с административного на уголовное дело против мужчины, который трижды за месяц приносил цветы на место снесенного памятника советским воинам в городе Резекне на востоке страны. "С 15 марта по 14 апреля участок Латгальского регионального управления госполиции зафиксировал три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесенного памятника, так называемого "Алеши", - говорится в сообщении на сайте полиции. Отмечается, что изначально по каждому из эпизодов было возбуждено дело об административном правонарушении, однако после того, как было установлено, что все три раза цветы возлагал один и тот же мужчина 1976 г.р., а также после "допроса и выяснения мотивов было принято решение переквалифицировать дело на уголовное на оправдание военных преступлений". По статье, которую вменяют мужчине, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо штрафа. Полиция Латвии также подчеркнула, что в преддверии 9 мая усиливает контроль за общественным порядком, чтобы предотвратить празднование Дня Победы и возложения цветов к местам снесенных памятников советским воинам, за что в стране предусмотрена уголовная ответственность по статье об "оправдании и прославлении геноцида". Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Как заявляли в МИД РФ, Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР. Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html

https://ria.ru/20240224/litva-1929273321.html

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