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В Латвии завели дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику
В Латвии завели дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику - РИА Новости, 03.05.2024
В Латвии завели дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику
Полиция Латвии сообщила в пятницу, что переквалифицировала с административного на уголовное дело против мужчины, который трижды за месяц приносил цветы на место РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:20
2024-05-03T16:20
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция Латвии сообщила в пятницу, что переквалифицировала с административного на уголовное дело против мужчины, который трижды за месяц приносил цветы на место снесенного памятника советским воинам в городе Резекне на востоке страны. "С 15 марта по 14 апреля участок Латгальского регионального управления госполиции зафиксировал три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесенного памятника, так называемого "Алеши", - говорится в сообщении на сайте полиции. Отмечается, что изначально по каждому из эпизодов было возбуждено дело об административном правонарушении, однако после того, как было установлено, что все три раза цветы возлагал один и тот же мужчина 1976 г.р., а также после "допроса и выяснения мотивов было принято решение переквалифицировать дело на уголовное на оправдание военных преступлений". По статье, которую вменяют мужчине, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо штрафа. Полиция Латвии также подчеркнула, что в преддверии 9 мая усиливает контроль за общественным порядком, чтобы предотвратить празднование Дня Победы и возложения цветов к местам снесенных памятников советским воинам, за что в стране предусмотрена уголовная ответственность по статье об "оправдании и прославлении геноцида". Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Как заявляли в МИД РФ, Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР. Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html
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В Латвии завели дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику
В Латвии завели дело за возложение цветов у места, где был памятник "Алеша"
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция Латвии сообщила в пятницу, что переквалифицировала с административного на уголовное дело против мужчины, который трижды за месяц приносил цветы на место снесенного памятника советским воинам в городе Резекне на востоке страны.
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"С 15 марта по 14 апреля участок Латгальского регионального управления госполиции зафиксировал три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесенного памятника, так называемого "Алеши", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Отмечается, что изначально по каждому из эпизодов было возбуждено дело об административном правонарушении, однако после того, как было установлено, что все три раза цветы возлагал один и тот же мужчина 1976 г.р., а также после "допроса и выяснения мотивов было принято решение переквалифицировать дело на уголовное на оправдание военных преступлений".
По статье, которую вменяют мужчине, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо штрафа.
Полиция Латвии также подчеркнула, что в преддверии 9 мая усиливает контроль за общественным порядком, чтобы предотвратить празднование Дня Победы и возложения цветов к местам снесенных памятников советским воинам, за что в стране предусмотрена уголовная ответственность по статье об "оправдании и прославлении геноцида".
В ноябре 2022 года в Резекне снесли памятник советским солдатам-освободителям города, последний большой монумент Красной Армии в Латвии. Памятник был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, в народе монумент был известен под названием "Алеша". В республике в июне 2022 года был принят закон, согласно которому все памятники советской эпохи должны быть демонтированы до 15 ноября.
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. Как заявляли в МИД РФ, Москва
решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР
. Латвия наряду с соседними Литвой
и Эстонией
стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине
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