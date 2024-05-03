Рейтинг@Mail.ru
Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html
Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу
Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу - РИА Новости, 03.05.2024
Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу
Дамбу в Орске, прорыв которой привел к затоплению города, отремонтируют до зимы, заявил городской мэр Василий Козупица. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:31
2024-05-03T16:31
орск
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_be6b6d39a213cbff7c24676acb891251.jpg
УФА, 3 мая - РИА Новости. Дамбу в Орске, прорыв которой привел к затоплению города, отремонтируют до зимы, заявил городской мэр Василий Козупица. "Дамба будет отремонтирована для того, чтобы избежать подтопления в следующем году. Мы заходим на проектирование. Реконструкция или строительство - это уже исходя из выводов специалистов, которые (сообщат - ред.) какие работы необходимо будет сделать. Я думаю, укреплять, выше сделать, наверное, продлять. Это серьёзное сооружение, 20 с лишним километров. Чтобы её восстановить, нужно сделать серьёзную работу, эту работу нужно провести до зимы", - сказал Козупица в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20240503/orsk-1943614285.html
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768338_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_85d613a4ab56f919c6dfe2719d58e986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу

Мэр Орска: дамбу, прорыв которой привел к затоплению, отремонтируют до зимы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 3 мая - РИА Новости. Дамбу в Орске, прорыв которой привел к затоплению города, отремонтируют до зимы, заявил городской мэр Василий Козупица.
«
"Дамба будет отремонтирована для того, чтобы избежать подтопления в следующем году. Мы заходим на проектирование. Реконструкция или строительство - это уже исходя из выводов специалистов, которые (сообщат - ред.) какие работы необходимо будет сделать. Я думаю, укреплять, выше сделать, наверное, продлять. Это серьёзное сооружение, 20 с лишним километров. Чтобы её восстановить, нужно сделать серьёзную работу, эту работу нужно провести до зимы", - сказал Козупица в эфире Первого канала.
Сотрудник Роспотребнадзора проводит дезинфекцию в Орске после пика паводка - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В частично затопленном Орске заработали 60 водозаборных скважин
Вчера, 09:18
 
ОрскПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала