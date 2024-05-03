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Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу
Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу - РИА Новости, 03.05.2024
Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу
Дамбу в Орске, прорыв которой привел к затоплению города, отремонтируют до зимы, заявил городской мэр Василий Козупица. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:31
2024-05-03T16:31
2024-05-03T16:31
орск
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 3 мая - РИА Новости. Дамбу в Орске, прорыв которой привел к затоплению города, отремонтируют до зимы, заявил городской мэр Василий Козупица. "Дамба будет отремонтирована для того, чтобы избежать подтопления в следующем году. Мы заходим на проектирование. Реконструкция или строительство - это уже исходя из выводов специалистов, которые (сообщат - ред.) какие работы необходимо будет сделать. Я думаю, укреплять, выше сделать, наверное, продлять. Это серьёзное сооружение, 20 с лишним километров. Чтобы её восстановить, нужно сделать серьёзную работу, эту работу нужно провести до зимы", - сказал Козупица в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20240503/orsk-1943614285.html
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орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Мэр Орска рассказал, когда отремонтируют дамбу
Мэр Орска: дамбу, прорыв которой привел к затоплению, отремонтируют до зимы