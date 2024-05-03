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Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 03.05.2024 (обновлено: 10:49 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/chemezov-1943630171.html
Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО
Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2024
Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО
Ведется наращивание производства авиабомб всех калибров и видов действия для применения с модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:46
2024-05-03T10:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
су-34
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Ведется наращивание производства авиабомб всех калибров и видов действия для применения с модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной военной операции, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Наши специалисты совместно с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" продолжают работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулям планирования и коррекции. Это летающие авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы. И такие дальние средства поражения очень сегодня нужны. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями", - сказал Чемезов. Сегодня в зоне СВО бомбардировщики Су-34 регулярно применяют бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по украинским целям и позициям, российское военное ведомство уже опубликовало десятки официальных видео на этот счет. В Минобороны отмечают, что УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. УМПК, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей в себя инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции. Благодаря УМПК обычные авиабомбы становятся высокоточными.
https://ria.ru/20240411/vooruzheniya-1939475870.html
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безопасность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех, Су-34
Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО

Чемезов: идет наращивание производства авиабомб для применения с УМПК в зоне СВО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Ведется наращивание производства авиабомб всех калибров и видов действия для применения с модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной военной операции, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«
"Наши специалисты совместно с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" продолжают работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулям планирования и коррекции. Это летающие авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы. И такие дальние средства поражения очень сегодня нужны. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями", - сказал Чемезов.
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Сегодня в зоне СВО бомбардировщики Су-34 регулярно применяют бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по украинским целям и позициям, российское военное ведомство уже опубликовало десятки официальных видео на этот счет. В Минобороны отмечают, что УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
УМПК, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей в себя инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции.
Благодаря УМПК обычные авиабомбы становятся высокоточными.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ЧемезовМихаил МишустинРостехСу-34
 
 
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