https://ria.ru/20240503/chemezov-1943630171.html

Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО

Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2024

Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО

Ведется наращивание производства авиабомб всех калибров и видов действия для применения с модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:46

2024-05-03T10:46

2024-05-03T10:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей чемезов

михаил мишустин

ростех

су-34

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Ведется наращивание производства авиабомб всех калибров и видов действия для применения с модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной военной операции, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Наши специалисты совместно с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" продолжают работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулям планирования и коррекции. Это летающие авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы. И такие дальние средства поражения очень сегодня нужны. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями", - сказал Чемезов. Сегодня в зоне СВО бомбардировщики Су-34 регулярно применяют бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по украинским целям и позициям, российское военное ведомство уже опубликовало десятки официальных видео на этот счет. В Минобороны отмечают, что УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. УМПК, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей в себя инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции. Благодаря УМПК обычные авиабомбы становятся высокоточными.

https://ria.ru/20240411/vooruzheniya-1939475870.html

https://ria.ru/20231227/dron-1918347288.html

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безопасность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, су-34