https://ria.ru/20240503/chemezov-1943630171.html
Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО
Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО - РИА Новости, 03.05.2024
Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО
Ведется наращивание производства авиабомб всех калибров и видов действия для применения с модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:46
2024-05-03T10:46
2024-05-03T10:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943629562_0:166:3345:2048_1920x0_80_0_0_19cebea4aae29eb6355d61f6b9b183a5.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Ведется наращивание производства авиабомб всех калибров и видов действия для применения с модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной военной операции, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Наши специалисты совместно с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" продолжают работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулям планирования и коррекции. Это летающие авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы. И такие дальние средства поражения очень сегодня нужны. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями", - сказал Чемезов. Сегодня в зоне СВО бомбардировщики Су-34 регулярно применяют бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по украинским целям и позициям, российское военное ведомство уже опубликовало десятки официальных видео на этот счет. В Минобороны отмечают, что УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. УМПК, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей в себя инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции. Благодаря УМПК обычные авиабомбы становятся высокоточными.
https://ria.ru/20240411/vooruzheniya-1939475870.html
https://ria.ru/20231227/dron-1918347288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943629562_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_04edf1f0fdb3d7053a22ec205c476570.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех, Су-34
Чемезов заявил о наращивании производства авиабомб в зоне СВО
Чемезов: идет наращивание производства авиабомб для применения с УМПК в зоне СВО
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Ведется наращивание производства авиабомб всех калибров и видов действия для применения с модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной военной операции, сообщил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«
"Наши специалисты совместно с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" продолжают работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов к модулям планирования и коррекции. Это летающие авиационные бомбы, которые сегодня очень востребованы. И такие дальние средства поражения очень сегодня нужны. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями", - сказал Чемезов.
Сегодня в зоне СВО бомбардировщики Су-34 регулярно применяют бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по украинским целям и позициям, российское военное ведомство уже опубликовало десятки официальных видео на этот счет. В Минобороны отмечают, что УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
УМПК, согласно имеющимся официальным сведениям, видео и данным открытых источников, крепится к неуправляемым свободнопадающим авиационным бомбам и состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей, которые управляют полетом боеприпаса, а также системы управления, включающей в себя инерциальную систему наведения и блок спутниковой коррекции.
Благодаря УМПК обычные авиабомбы становятся высокоточными.