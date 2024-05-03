https://ria.ru/20240503/chekhiya-1943715890.html

МИД отверг обвинения в причастности России к взрывам в Чехии в 2014 году

МИД отверг обвинения в причастности России к взрывам в Чехии в 2014 году - РИА Новости, 03.05.2024

МИД отверг обвинения в причастности России к взрывам в Чехии в 2014 году

Обвинения в адрес Москвы о причастности к взрывам в Чехии в 2014 году являются политическим заказом под управлением Лондона и Вашингтона, заявила официальный... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:00

2024-05-03T16:00

2024-05-03T16:00

в мире

чехия

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы о причастности к взрывам в Чехии в 2014 году являются политическим заказом под управлением Лондона и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Смешно, правда, еще и грустно. Во всей этой истории очевиден лишь политический заказ на обвинение нашей страны по обыкновению старательно исполненный Прагой под управлением Лондона и Вашингтона", - сказала Захарова на брифинге. Ранее следователи по уголовным делам Национального управления по борьбе с организованной преступностью (НУБОП) отложили дело о взрывах двух складов с боеприпасами в деревне Врбетице на востоке страны, в результате которых в 2014 году погибли два гражданина Чехии, отметив, что главными подозреваемыми, по мнению местной полиции, являются российские спецслужбы, при этом доказательств этой версии у чешских правоохранителей нет. Склад №16 в деревне Врбетице был взорван 16 октября 2014 года, второй склад, № 12 – 3 декабря того же года. Оба склада арендовала компания Imex Group из города Острава (на северо-востоке страны). Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетице. Помимо гибели двух человек, по данным полиции, взрывы причинили материальный ущерб более чем на один миллиард крон (около 39,7 миллиона евро). Выводы следователей о причастности агентов российской разведки спровоцировали дипломатический разлад России и Чехии, сопровождавшийся обоюдной высылкой в апреле и мае 2021 года большого числа работников посольств, напоминает агентство.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)