https://ria.ru/20240503/chasov_yar-1943750848.html
Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр
Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр - РИА Новости, 03.05.2024
Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр
Штурмовая авиация "Южной" группировки войск поддерживает наступление российских частей на населенный пункт Часов Яр в Донбассе. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:34
2024-05-03T18:34
2024-05-03T18:52
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943420030_28:0:2972:1656_1920x0_80_0_0_614b9fd09af7e1a9a7cfda86c7e17142.jpg
ЛУГАНСК, 3 мая – РИА Новости. Штурмовая авиация "Южной" группировки войск поддерживает наступление российских частей на населенный пункт Часов Яр в Донбассе. В распоряжении РИА Новости оказались кадры ударов летчиков-штурмовиков по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре. Работа ведется на новейших модификациях "Грачей" СУ-25СМ3 неуправляемыми авиационными ракетами (НАР). "У нас основная задача поддерживать штурмовые группы, которые на "переднем крае" работают. Каждый пораженный нами объект – это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше", - прокомментировал журналистам один из летчиков-штурмовиков.
часов яр
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943420030_396:0:2604:1656_1920x0_80_0_0_eb367af27de05d9b82033b61735a3345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, часов яр, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр
Летчик: штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр