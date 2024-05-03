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Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 03.05.2024 (обновлено: 18:52 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/chasov_yar-1943750848.html
Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр
Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр - РИА Новости, 03.05.2024
Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр
Штурмовая авиация "Южной" группировки войск поддерживает наступление российских частей на населенный пункт Часов Яр в Донбассе. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:34
2024-05-03T18:52
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 3 мая – РИА Новости. Штурмовая авиация "Южной" группировки войск поддерживает наступление российских частей на населенный пункт Часов Яр в Донбассе. В распоряжении РИА Новости оказались кадры ударов летчиков-штурмовиков по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре. Работа ведется на новейших модификациях "Грачей" СУ-25СМ3 неуправляемыми авиационными ракетами (НАР). "У нас основная задача поддерживать штурмовые группы, которые на "переднем крае" работают. Каждый пораженный нами объект – это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше", - прокомментировал журналистам один из летчиков-штурмовиков.
часов яр
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безопасность, часов яр, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр

Летчик: штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мая – РИА Новости. Штурмовая авиация "Южной" группировки войск поддерживает наступление российских частей на населенный пункт Часов Яр в Донбассе.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры ударов летчиков-штурмовиков по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре. Работа ведется на новейших модификациях "Грачей" СУ-25СМ3 неуправляемыми авиационными ракетами (НАР).
"У нас основная задача поддерживать штурмовые группы, которые на "переднем крае" работают. Каждый пораженный нами объект – это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше", - прокомментировал журналистам один из летчиков-штурмовиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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