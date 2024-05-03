https://ria.ru/20240503/chasov_yar-1943750848.html

Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр

Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр - РИА Новости, 03.05.2024

Штурмовая авиация поддерживает наступление российской армии на Часов Яр

Штурмовая авиация "Южной" группировки войск поддерживает наступление российских частей на населенный пункт Часов Яр в Донбассе. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:34

2024-05-03T18:34

2024-05-03T18:52

специальная военная операция на украине

безопасность

часов яр

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943420030_28:0:2972:1656_1920x0_80_0_0_614b9fd09af7e1a9a7cfda86c7e17142.jpg

ЛУГАНСК, 3 мая – РИА Новости. Штурмовая авиация "Южной" группировки войск поддерживает наступление российских частей на населенный пункт Часов Яр в Донбассе. В распоряжении РИА Новости оказались кадры ударов летчиков-штурмовиков по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре. Работа ведется на новейших модификациях "Грачей" СУ-25СМ3 неуправляемыми авиационными ракетами (НАР). "У нас основная задача поддерживать штурмовые группы, которые на "переднем крае" работают. Каждый пораженный нами объект – это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше", - прокомментировал журналистам один из летчиков-штурмовиков.

часов яр

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, часов яр, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика