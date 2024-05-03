Лондон оставил Киеву право определять применение британского оружия
Кэмерон: решение о том, как применять британское оружие, принимает Киев
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия. Видео с ним публикует агентство Блумберг.
"Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие", - заявил Кэмерон в ходе визита в Киев. Видео с ним публикует агентство Блумберг, которое отмечает в подписи к нему, что британский премьер комментирует применение Украиной британского оружия в конфликте против России.
При этом Кэмерон отметил, что Киев и Лондон "не обсуждают оговорки, которые мы (британцы) накладываем на такие вещи".
Он также в очередной раз повторил, что "безусловно есть право наносить ответные удары по России".
Ранее в британском посольстве на Украине сообщали, что в пятницу Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами.
В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружие. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона - первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев.
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в ответ на заявление Кэмерона заявил РИА Новости, что у России есть силы защититься от британских ракет, в этих целях идёт постоянное усиление системы ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.