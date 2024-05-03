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Лондон оставил Киеву право определять применение британского оружия - РИА Новости, 03.05.2024
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15:38 03.05.2024 (обновлено: 15:45 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/britaniya-1943711614.html
Лондон оставил Киеву право определять применение британского оружия
Лондон оставил Киеву право определять применение британского оружия - РИА Новости, 03.05.2024
Лондон оставил Киеву право определять применение британского оружия
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия. Видео с ним публикует агентство Блумберг. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:38
2024-05-03T15:45
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия. Видео с ним публикует агентство Блумберг."Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие", - заявил Кэмерон в ходе визита в Киев. Видео с ним публикует агентство Блумберг, которое отмечает в подписи к нему, что британский премьер комментирует применение Украиной британского оружия в конфликте против России. При этом Кэмерон отметил, что Киев и Лондон "не обсуждают оговорки, которые мы (британцы) накладываем на такие вещи". Он также в очередной раз повторил, что "безусловно есть право наносить ответные удары по России". Ранее в британском посольстве на Украине сообщали, что в пятницу Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами.В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружие. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона - первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в ответ на заявление Кэмерона заявил РИА Новости, что у России есть силы защититься от британских ракет, в этих целях идёт постоянное усиление системы ПВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/kemeron-1943575025.html
https://ria.ru/20240502/oruzhie-1943564527.html
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в мире, россия, украина, киев, дэвид кэмерон, дмитрий песков, мария захарова, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Дэвид Кэмерон, Дмитрий Песков, Мария Захарова, НАТО
Лондон оставил Киеву право определять применение британского оружия

Кэмерон: решение о том, как применять британское оружие, принимает Киев

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия. Видео с ним публикует агентство Блумберг.
"Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие", - заявил Кэмерон в ходе визита в Киев. Видео с ним публикует агентство Блумберг, которое отмечает в подписи к нему, что британский премьер комментирует применение Украиной британского оружия в конфликте против России.
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При этом Кэмерон отметил, что Киев и Лондон "не обсуждают оговорки, которые мы (британцы) накладываем на такие вещи".
Он также в очередной раз повторил, что "безусловно есть право наносить ответные удары по России".
Ранее в британском посольстве на Украине сообщали, что в пятницу Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами.
В четверг агентство Рейтер опубликовало сообщение, что Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружие. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Кэмерона - первое откровенное признание того, что Запад ведет войну против России руками украинцев.
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в ответ на заявление Кэмерона заявил РИА Новости, что у России есть силы защититься от британских ракет, в этих целях идёт постоянное усиление системы ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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