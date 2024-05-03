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В Британии оценили эффективность санкций против России - РИА Новости, 03.05.2024
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13:18 03.05.2024 (обновлено: 13:19 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/britanii-1943671304.html
В Британии оценили эффективность санкций против России
В Британии оценили эффективность санкций против России - РИА Новости, 03.05.2024
В Британии оценили эффективность санкций против России
Комитет Казначейства палаты общин британского парламента провел слушания с экспертами, которые указали на недостаточную эффективность и недостатки текущего... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:18
2024-05-03T13:19
россия
украина
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владимир путин
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Комитет Казначейства палаты общин британского парламента провел слушания с экспертами, которые указали на недостаточную эффективность и недостатки текущего режима санкций против России, следует из документа, опубликованного комитетом по итогам слушаний. "Целью санкций против России, а именно экономических... было создание множества экономических проблем в России. Тем не менее, после двух лет с небольшим мы можем видеть, что не только российская экономика продолжает быть способной зарабатывать и расти, но и то, что значительная часть доходов идет в гораздо больший военный бюджет России", - заявила председатель комитета Хэрриет Болдуин. Комментируя в рамках слушаний эффективность санкций, директор центра по изучению финансов и безопасности в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Том Китиндж признал, что российская экономика быстро растет благодаря ВПК. По его мнению, санкции не работают, поскольку не сдержали Россию от начала СВО, при этом их основной целью должно быть ограничение финансирования военного сектора РФ. "Нам необходимо создать управление, которое будет собирать всю информацию и разведданные, необходимые для обеспечения эффективного применения санкций", - добавил Китиндж. Юрист неправительственной организации "Redress" Наталия Кубеш, также участвовавшая в слушаниях, отметила, что санкции не могут работать без должного применения. По ее словам, в британском режиме санкций существуют лазейки, позволяющие тем, кто участвует в нарушении рестрикций, оставаться безнаказанными. "Мы не можем смотреть на санкции как на панацею. Мы не можем смотреть на них как на инструмент, который решит проблему войны за два года. Мы должны смотреть на их долгосрочное воздействие и рассматривать как один из многих инструментов", - сказала Кубеш. Старший руководитель расследований неправительственной организации "Transparency International UK" Бен Каудок в свою очередь выступил за расширение антироссийского санкционного списка. Кроме того, он рекомендовал сделать общеизвестной информацию о собственности трастов и направить ресурсы на нужды Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) и Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html
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россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров, нато
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
В Британии оценили эффективность санкций против России

Комитет Казначейства Британии: санкции против России недостаточно эффективны

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Комитет Казначейства палаты общин британского парламента провел слушания с экспертами, которые указали на недостаточную эффективность и недостатки текущего режима санкций против России, следует из документа, опубликованного комитетом по итогам слушаний.
«
"Целью санкций против России, а именно экономических... было создание множества экономических проблем в России. Тем не менее, после двух лет с небольшим мы можем видеть, что не только российская экономика продолжает быть способной зарабатывать и расти, но и то, что значительная часть доходов идет в гораздо больший военный бюджет России", - заявила председатель комитета Хэрриет Болдуин.
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Великобритания ввела новые санкции против России
22 февраля, 15:41
Комментируя в рамках слушаний эффективность санкций, директор центра по изучению финансов и безопасности в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Том Китиндж признал, что российская экономика быстро растет благодаря ВПК. По его мнению, санкции не работают, поскольку не сдержали Россию от начала СВО, при этом их основной целью должно быть ограничение финансирования военного сектора РФ.
"Нам необходимо создать управление, которое будет собирать всю информацию и разведданные, необходимые для обеспечения эффективного применения санкций", - добавил Китиндж.
Юрист неправительственной организации "Redress" Наталия Кубеш, также участвовавшая в слушаниях, отметила, что санкции не могут работать без должного применения. По ее словам, в британском режиме санкций существуют лазейки, позволяющие тем, кто участвует в нарушении рестрикций, оставаться безнаказанными.
"Мы не можем смотреть на санкции как на панацею. Мы не можем смотреть на них как на инструмент, который решит проблему войны за два года. Мы должны смотреть на их долгосрочное воздействие и рассматривать как один из многих инструментов", - сказала Кубеш.
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Британский парламент расследует эффективность антироссийских санкций
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Старший руководитель расследований неправительственной организации "Transparency International UK" Бен Каудок в свою очередь выступил за расширение антироссийского санкционного списка. Кроме того, он рекомендовал сделать общеизвестной информацию о собственности трастов и направить ресурсы на нужды Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) и Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России
6 ноября 2023, 23:44
 
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