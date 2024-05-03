https://ria.ru/20240503/briks-1943603376.html

БРИКС может предложить альтернативу доллару, заявил Можин

БРИКС может предложить альтернативу доллару, заявил Можин - РИА Новости, 03.05.2024

БРИКС может предложить альтернативу доллару, заявил Можин

В случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу, включая настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами, заявил... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T06:35

2024-05-03T06:35

2024-05-03T07:17

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. В случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу, включая настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Про недостатки нынешней системы сейчас пишут очень много. Причем во многих публикациях упоминается БРИКС в контексте того, что это объединение может предложить альтернативу", - сообщил он. Как объяснил Можин, странам-участница БРИКС возможно создать учетную единицу, которая будет построена на корзине из валют пяти стран-членов объединения, среди которых китайский юань, индийская рупия, российский рубль, бразильский реал, а также южноафриканский ранд. "Такое предложение обсуждается. В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами", - отметил исполнительный директор.

https://ria.ru/20240503/mvf-1943601919.html

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россия, алексей можин, брикс, мвф, в мире