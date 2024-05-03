https://ria.ru/20240503/braziliya-1943595515.html

При наводнении в Бразилии погибли 29 человек

При наводнении в Бразилии погибли 29 человек - РИА Новости, 03.05.2024

При наводнении в Бразилии погибли 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли и еще 60 пропали без вести в результате разрушительных наводнений на юге Бразилии, которые начались в понедельник, сообщило... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T02:50

2024-05-03T02:50

2024-05-03T13:22

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риу-гранди-ду-сул (штат)

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МЕХИКО, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек погибли и еще 60 пропали без вести в результате разрушительных наводнений на юге Бразилии, которые начались в понедельник, сообщило издание Metropoles. "Число погибших в результате дождей в Риу-Гранди-ду-Сул возросло до 29. На сегодняшний день 60 человек пропали без вести", - говорится в материале на сайте Metropoles со ссылкой на губернатора штата Эдуарду Лейте. Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались в понедельник, и в прогнозе Национального института метеорологии Inmet для части территории Риу-Гранди-ду-Сул сохраняется красный уровень тревоги в этой связи. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера. В общей сложности к настоящему моменту пострадали 213 муниципалитетов штата, где были зафиксированы наводнения, оползни и прорывы дамб. Как сообщает Metropoles, уже десять тысяч человек остались без крова. Со ссылкой на муниципальные власти сообщается об обрушении "Плотины 14 июля" на реке Риу-дас-Антас в муниципалитетах Котипорана и Бенту-Гонсалвиш. Мэр Бенту-Гонсалвиша Диого Сегабинацци призвал жителей, проживающих на берегах рек Риу-дас-Антас и Риу-ду-Такуари, как можно быстрее покинуть эти места, поскольку уровень воды может быстро вырасти на 2-4 метра.

https://ria.ru/20240410/krizis-1939202385.html

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в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, уругвай