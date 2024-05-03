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Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель - РИА Новости, 04.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:38 03.05.2024 (обновлено: 00:13 04.05.2024)
https://ria.ru/20240503/borrel-1943774951.html
Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель
Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель - РИА Новости, 04.05.2024
Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель
Конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая с лекцией в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-03T21:38
2024-05-04T00:13
в мире
украина
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Великобритании.&quot;Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться, будет вынуждена сдаться и война закончится&quot;, — отметил он.Боррель также задался риторическим вопросом: "Хотят ли этого в Европе?" Он подчеркнул, что не желает такого исхода и "многие в Европе тоже этого не хотят".Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".Боррель не раз высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне прошлого года он также выражал опасения, что без иностранной помощи конфликт на Украине закончится очень быстро. В декабре 2023-го дипломат пожаловался на то, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", как бы он ни пытался их в этом убедить.Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240503/borrel-1943771866.html
https://ria.ru/20240503/voyska-1943750651.html
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в мире, украина, россия, великобритания, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель

Жозеп Боррель предрек Украине поражение без поставок Запада "за две недели"

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Великобритании.
«

"Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться, будет вынуждена сдаться и война закончится", — отметил он.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Задержанная помощь Киеву может иметь решающее значение, считает Боррель
Вчера, 21:05
Боррель также задался риторическим вопросом: "Хотят ли этого в Европе?" Он подчеркнул, что не желает такого исхода и "многие в Европе тоже этого не хотят".
Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".
Боррель не раз высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне прошлого года он также выражал опасения, что без иностранной помощи конфликт на Украине закончится очень быстро. В декабре 2023-го дипломат пожаловался на то, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", как бы он ни пытался их в этом убедить.
Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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