Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель
Жозеп Боррель предрек Украине поражение без поставок Запада "за две недели"
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Великобритании.
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"Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться, будет вынуждена сдаться и война закончится", — отметил он.
Боррель также задался риторическим вопросом: "Хотят ли этого в Европе?" Он подчеркнул, что не желает такого исхода и "многие в Европе тоже этого не хотят".
Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".
Боррель не раз высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне прошлого года он также выражал опасения, что без иностранной помощи конфликт на Украине закончится очень быстро. В декабре 2023-го дипломат пожаловался на то, что не все страны Евросоюза видят в России "стратегическую угрозу", как бы он ни пытался их в этом убедить.
Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.