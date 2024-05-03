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Боррель заявил, что некоторые страны ЕС считают Россию хорошим другом - РИА Новости, 03.05.2024
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21:03 03.05.2024 (обновлено: 21:16 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/borrel-1943771530.html
Боррель заявил, что некоторые страны ЕС считают Россию хорошим другом
Боррель заявил, что некоторые страны ЕС считают Россию хорошим другом - РИА Новости, 03.05.2024
Боррель заявил, что некоторые страны ЕС считают Россию хорошим другом
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что среди стран ЕС нет желаемого единства по политике в отношении России, "некоторые считают Россию хорошим другом". РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T21:03
2024-05-03T21:16
россия
евросоюз
в мире
великобритания
жозеп боррель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что среди стран ЕС нет желаемого единства по политике в отношении России, "некоторые считают Россию хорошим другом"."Не все в ЕС разделяют эту оценку (о "российской угрозе" – ред.), некоторые члены Евросовета говорят: "Нет, Россия - не экзистенциальная угроза, по крайней мере для меня, я считаю Россию хорошим другом". Таких не много, но они есть", - констатировал он, выступая с лекцией в Великобритании.По словам Борреля, "необходимость принятия решений в ЕС единогласным голосованием, политика ЕС по России всегда находится под угрозой вето - одного голоса против достаточно". При этом сам глава евродипломатии уверен, что Россия "представляет экзистенциальную угрозу для Европы".
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россия, евросоюз, в мире, великобритания, жозеп боррель, евросовет
Россия, Евросоюз, В мире, Великобритания, Жозеп Боррель, Евросовет
Боррель заявил, что некоторые страны ЕС считают Россию хорошим другом

Боррель: у ЕС нет единства в политике по России, некоторые считают ее другом

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что среди стран ЕС нет желаемого единства по политике в отношении России, "некоторые считают Россию хорошим другом".
«
"Не все в ЕС разделяют эту оценку (о "российской угрозе" – ред.), некоторые члены Евросовета говорят: "Нет, Россия - не экзистенциальная угроза, по крайней мере для меня, я считаю Россию хорошим другом". Таких не много, но они есть", - констатировал он, выступая с лекцией в Великобритании.
По словам Борреля, "необходимость принятия решений в ЕС единогласным голосованием, политика ЕС по России всегда находится под угрозой вето - одного голоса против достаточно". При этом сам глава евродипломатии уверен, что Россия "представляет экзистенциальную угрозу для Европы".
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Вчера, 20:51
 
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