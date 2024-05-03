https://ria.ru/20240503/bombardirovschiki-1943589208.html

США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2

США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2 - РИА Новости, 03.05.2024

США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2

Министерство обороны США заключило контракт в размере до 7 миллиардов долларов с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на модернизацию и обслуживание РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T00:26

2024-05-03T00:26

2024-05-03T01:56

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт в размере до 7 миллиардов долларов с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на модернизацию и обслуживание стратегических бомбардировщиков B-2, говорится в опубликованной отчетности Пентагона."Корпорация Northrop Grumman Systems получила контракт с потолком до 7 миллиардов долларов на модернизацию и поддержание B-2", - указано в опубликованном перечне заключенных контрактов минобороны.Сделка с Northrop Grumman включает модернизацию, техническое обслуживание, логистику, инженерное и программное обеспечение, поддержку со вспомогательным оборудованием. Исполнение контракта намечено до 3 мая 2029 года.

https://ria.ru/20240502/ssha-1943434731.html

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