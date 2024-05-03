https://ria.ru/20240503/bombardirovschiki-1943589208.html
США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2
США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2 - РИА Новости, 03.05.2024
США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2
Министерство обороны США заключило контракт в размере до 7 миллиардов долларов с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на модернизацию и обслуживание РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T00:26
2024-05-03T00:26
2024-05-03T01:56
сша
министерство обороны сша
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт в размере до 7 миллиардов долларов с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на модернизацию и обслуживание стратегических бомбардировщиков B-2, говорится в опубликованной отчетности Пентагона."Корпорация Northrop Grumman Systems получила контракт с потолком до 7 миллиардов долларов на модернизацию и поддержание B-2", - указано в опубликованном перечне заключенных контрактов минобороны.Сделка с Northrop Grumman включает модернизацию, техническое обслуживание, логистику, инженерное и программное обеспечение, поддержку со вспомогательным оборудованием. Исполнение контракта намечено до 3 мая 2029 года.
https://ria.ru/20240502/ssha-1943434731.html
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сша, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), в мире, northrop grumman
США, Министерство обороны США, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), В мире, Northrop Grumman
США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2
Пентагон заключил контракт с Northrop Grumman на обслуживание самолетов B-2
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт в размере до 7 миллиардов долларов с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на модернизацию и обслуживание стратегических бомбардировщиков B-2, говорится в опубликованной отчетности Пентагона.
"Корпорация Northrop Grumman Systems получила контракт с потолком до 7 миллиардов долларов на модернизацию и поддержание B-2", - указано в опубликованном перечне заключенных контрактов минобороны.
Сделка с Northrop Grumman включает модернизацию, техническое обслуживание, логистику, инженерное и программное обеспечение, поддержку со вспомогательным оборудованием. Исполнение контракта намечено до 3 мая 2029 года.