https://ria.ru/20240503/boing-1943533238.html

"Им плевать на самолеты". В деле "Боингов" вскрылась неприятная деталь

"Им плевать на самолеты". В деле "Боингов" вскрылась неприятная деталь - РИА Новости, 03.05.2024

"Им плевать на самолеты". В деле "Боингов" вскрылась неприятная деталь

Boeing все чаще фигурирует в СМИ отнюдь не в том ключе, в каком хотелось бы руководству корпорации. Сперва частые поломки самолетов, а с недавних пор — странные РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:00

2024-05-03T08:00

2024-05-03T10:03

в мире

сша

faa

airbus

boeing

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943623228_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_7c4b90ad40f65cfe3ac575d5bb4a4c9f.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Boeing все чаще фигурирует в СМИ отнюдь не в том ключе, в каком хотелось бы руководству корпорации. Сперва частые поломки самолетов, а с недавних пор — странные смерти сотрудников, рискнувших сообщить о нарушениях на производстве. О том, что происходит с авиаконцерном, — в материале РИА Новости.Загадочные смертиВнимание общественности привлекла кончина Джошуа Дина — аудитора качества в Spirit AeroSystems, одном из поставщиков концерна. Именно он в числе первых рассказал, что руководство компании игнорировало проблему производственных дефектов.Как пишет The Seattle Times, 45-летний житель Канзаса вел здоровый образ жизни, не жаловался на болезни, но буквально за две недели угас из-за бактериальной инфекции.Примечательно, что в больницу он попал из-за сложностей с дыханием, и врачи сперва диагностировали пневмонию.На этот случай не обратили бы столько внимания, если бы не смерть бывшего сотрудника "Боинга" Джона Барнетта. Его нашли 9 марта в машине на парковке у отеля Holiday Inn в Норт-Чарльтоне, Южная Каролина. Рядом лежал пистолет.Два дня подряд Барнетт давал показания по делу о нарушениях при производстве пассажирских самолетов. На третье заседание не явился, на звонки адвокатов не отвечал. Согласно основной версии следствия, причина — самоубийство.Близкие в это не верят. По их словам, незадолго до смерти он был в приподнятом настроении: "С нетерпением ждал своего часа в суде и надеялся, что это заставит авиастроительную компанию измениться".Адвокаты информатора высказываются аналогично. "Мы не видели никаких признаков того, что он хочет покончить с собой. — утверждают они. — В случившееся невозможно поверить"."Начальство было из военной сферы"Юристы охарактеризовали Барнетта как "храброго, честного человека высочайшей порядочности". Эти качества сделали его одним из самых известных оппонентов гиганта мирового авиапрома.Специалист проработал в компании 28 лет. В 2010-м его перевели на новый завод в Чарльстоне, Южная Каролина. Именно здесь собирали Boeing 787 Dreamliner."Новое руководство не понимало процессов, — заявлял Барнетт в интервью. — Вся эта команда провалилась. Они были из военной сферы. <…> Они начали оказывать на нас давление, чтобы мы не документировали дефекты, работали не по регламенту, позволяли использовать бракованные детали без исправления. <…> Просто хотели вытолкнуть самолеты за дверь и свалить".Критически важных проблем было три: титановые осколки, которые оставались после монтажа полов и могли повредить электронику под обшивкой, неисправная работа аварийного кислородного оборудования (около 25 процентов систем не функционировали должным образом) и бракованные детали для сборки.Угроза безопасностиПроизводственные проблемы отразились и на безопасности полетов. Так, 11 марта 2024-го Boeing 787 Dreamliner, летевший из Сиднея в Окленд, резко потерял высоту. Пилот заявил, что на время потерял управление: "Все датчики просто погасли"."Я проснулся и увидел людей на потолке, — вспоминает один из пассажиров. — Они как будто к нему приклеились, а потом упали на пол".Инцидент стал лишь одним из пяти, которые произошли с Boeing в ту неделю. Причем в сводки попадал не только Dreamliner.Так, 7 марта у Boeing 777, взлетавшего в Сан-Франциско, оторвалось колесо шасси. Оно упало на припаркованные автомобили. А еще за два месяца до этого — 5 января — у самолета 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в полете отвалилась дверь. Борт не успел набрать высоту, и трагедии удалось избежать. Как оказалось, сотрудники производства просто-напросто забыли закрепить дверь болтами.Едет ревизорУправление гражданской авиации (FAA) в 2017-м проверяло заявления Барнетта и подтвердило часть его обвинений, потребовав от авиагиганта принять необходимые меры.Уже в январе этого года FAA заявило, что не позволит компании расширять производство самолетов серии MAX, и распорядилось проверить все лайнеры этого типа. Их эксплуатацию приостановили на шесть недель.Компания провалила 33 из 89 тестов. Выяснилось, что герметичность самолетов сборщики проверяли при помощи ключ-карты из отеля, а для смазывания деталей использовали обычное жидкое мыло.Опасная гонкаОднако системные проблемы корпорации стали очевидны еще раньше — после двух крупных катастроф. В октябре 2018-го новый самолет 737 MAX 8, летевший из Джакарты, упал в Яванское море. Погибли 189 человек. Спустя несколько месяцев, в марте 2019-го, такой же лайнер по схожему сценарию разбился в Эфиопии — 157 жертв.Расследование показало: злую шутку с компанией сыграла попытка угнаться за главным конкурентом — европейским Airbus. В какой-то момент Boeing стал отставать.В 2010-м Airbus представил новинку — более экономичный и экологичный лайнер A320neo с улучшенными двигателями. В ответ Boeing в очередной раз модернизировал классику — самолет 737-й серии.У разработанного еще в 1960-х планера была характерная особенность: короткие стойки шасси и небольшое расстояние от крыла до земли. Там не помещались новые моторы, которые инженеры вынесли за кромку крыла. И здесь пострадала управляемость — самолет чересчур сильно задирал нос, из-за чего мог свалиться в плоский штопор.Чтобы это исправить, на новые 737-е установили специальную программу — "Улучшение характеристик системы маневрирования", Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Она принудительно опускала нос в случае, когда он опасно задирался. Но экипажи в курс дела ввели не сразу.Когда же пилотам представили инструкцию, выяснилось, что к ней много вопросов. По мнению экспертов, это могло стать одной из причин авиакатастрофы в Эфиопии. Однако и в надежности самой программы возникли сомнения: та полагалась лишь на один датчик угла атаки из двух.На этом фоне перевозчики стали массово отменять заказы, и пальма первенства в отрасли по количеству поставленных самолетов перешла к Airbus, который удерживает ее до сих пор. Проблемы компании с доходами в десятки миллиардов долларов ударили по всей американской экономике. По оценкам экспертов, из-за этого США не добрали в 2019-м аж один процент роста ВВП, который в том году остановился на отметке в 2,3 процента.У концерна огромное влияние в стране. Поэтому бывших сотрудников всеми способами вынуждают молчать — на это, например, указывал инженер Сэм Салехпур, которому, по его словам, угрожали физической расправой.Показательно и то, что, несмотря на все эти сообщения, авиаперевозчики не готовы отказаться от продукции авиагиганта — в противном случае производство гражданских лайнеров на мировом уровне превратиться в монополию Airbus.Пока в Boeing намечается череда отставок: о намерении уйти на покой в конце 2024-го уже сообщил гендиректор компании Дэйв Кэлхун. Свои должности также покинут глава подразделения Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил и председатель совета директоров Ларри Келнер. Однако помогут ли кадровые решения устранить имеющиеся проблемы, остается загадкой.

https://ria.ru/20231112/avia-1908698133.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, faa, airbus, boeing