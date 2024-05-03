"Им плевать на самолеты". В деле "Боингов" вскрылась неприятная деталь
© AFP 2024 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSМать девушки, погибшей в результате крушения самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, перед началом слушаний в Конгрессе США в связи с авиакатастрофой
Мать девушки, погибшей в результате крушения самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, перед началом слушаний в Конгрессе США в связи с авиакатастрофой. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Boeing все чаще фигурирует в СМИ отнюдь не в том ключе, в каком хотелось бы руководству корпорации. Сперва частые поломки самолетов, а с недавних пор — странные смерти сотрудников, рискнувших сообщить о нарушениях на производстве. О том, что происходит с авиаконцерном, — в материале РИА Новости.
Загадочные смерти
Внимание общественности привлекла кончина Джошуа Дина — аудитора качества в Spirit AeroSystems, одном из поставщиков концерна. Именно он в числе первых рассказал, что руководство компании игнорировало проблему производственных дефектов.
Как пишет The Seattle Times, 45-летний житель Канзаса вел здоровый образ жизни, не жаловался на болезни, но буквально за две недели угас из-за бактериальной инфекции.
Примечательно, что в больницу он попал из-за сложностей с дыханием, и врачи сперва диагностировали пневмонию.
Пассажирский авиалайнер Boeing 777. Архивное фото
На этот случай не обратили бы столько внимания, если бы не смерть бывшего сотрудника "Боинга" Джона Барнетта. Его нашли 9 марта в машине на парковке у отеля Holiday Inn в Норт-Чарльтоне, Южная Каролина. Рядом лежал пистолет.
Два дня подряд Барнетт давал показания по делу о нарушениях при производстве пассажирских самолетов. На третье заседание не явился, на звонки адвокатов не отвечал. Согласно основной версии следствия, причина — самоубийство.
Близкие в это не верят. По их словам, незадолго до смерти он был в приподнятом настроении: "С нетерпением ждал своего часа в суде и надеялся, что это заставит авиастроительную компанию измениться".
Адвокаты информатора высказываются аналогично. "Мы не видели никаких признаков того, что он хочет покончить с собой. — утверждают они. — В случившееся невозможно поверить".
"Начальство было из военной сферы"
Юристы охарактеризовали Барнетта как "храброго, честного человека высочайшей порядочности". Эти качества сделали его одним из самых известных оппонентов гиганта мирового авиапрома.
Специалист проработал в компании 28 лет. В 2010-м его перевели на новый завод в Чарльстоне, Южная Каролина. Именно здесь собирали Boeing 787 Dreamliner.
Самолет Boeing-737-800. Архивное фото
"Новое руководство не понимало процессов, — заявлял Барнетт в интервью. — Вся эта команда провалилась. Они были из военной сферы. <…> Они начали оказывать на нас давление, чтобы мы не документировали дефекты, работали не по регламенту, позволяли использовать бракованные детали без исправления. <…> Просто хотели вытолкнуть самолеты за дверь и свалить".
Критически важных проблем было три: титановые осколки, которые оставались после монтажа полов и могли повредить электронику под обшивкой, неисправная работа аварийного кислородного оборудования (около 25 процентов систем не функционировали должным образом) и бракованные детали для сборки.
Угроза безопасности
"Я проснулся и увидел людей на потолке, — вспоминает один из пассажиров. — Они как будто к нему приклеились, а потом упали на пол".
Инцидент стал лишь одним из пяти, которые произошли с Boeing в ту неделю. Причем в сводки попадал не только Dreamliner.
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Так, 7 марта у Boeing 777, взлетавшего в Сан-Франциско, оторвалось колесо шасси. Оно упало на припаркованные автомобили. А еще за два месяца до этого — 5 января — у самолета 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в полете отвалилась дверь. Борт не успел набрать высоту, и трагедии удалось избежать. Как оказалось, сотрудники производства просто-напросто забыли закрепить дверь болтами.
Едет ревизор
Управление гражданской авиации (FAA) в 2017-м проверяло заявления Барнетта и подтвердило часть его обвинений, потребовав от авиагиганта принять необходимые меры.
Уже в январе этого года FAA заявило, что не позволит компании расширять производство самолетов серии MAX, и распорядилось проверить все лайнеры этого типа. Их эксплуатацию приостановили на шесть недель.
Компания провалила 33 из 89 тестов. Выяснилось, что герметичность самолетов сборщики проверяли при помощи ключ-карты из отеля, а для смазывания деталей использовали обычное жидкое мыло.
Опасная гонка
Однако системные проблемы корпорации стали очевидны еще раньше — после двух крупных катастроф. В октябре 2018-го новый самолет 737 MAX 8, летевший из Джакарты, упал в Яванское море. Погибли 189 человек. Спустя несколько месяцев, в марте 2019-го, такой же лайнер по схожему сценарию разбился в Эфиопии — 157 жертв.
Расследование показало: злую шутку с компанией сыграла попытка угнаться за главным конкурентом — европейским Airbus. В какой-то момент Boeing стал отставать.
В 2010-м Airbus представил новинку — более экономичный и экологичный лайнер A320neo с улучшенными двигателями. В ответ Boeing в очередной раз модернизировал классику — самолет 737-й серии.
© Фото : Don-vipAirbus A320neo. Архивное фото
© Фото : Don-vip
Airbus A320neo. Архивное фото. Архивное фото
У разработанного еще в 1960-х планера была характерная особенность: короткие стойки шасси и небольшое расстояние от крыла до земли. Там не помещались новые моторы, которые инженеры вынесли за кромку крыла. И здесь пострадала управляемость — самолет чересчур сильно задирал нос, из-за чего мог свалиться в плоский штопор.
Чтобы это исправить, на новые 737-е установили специальную программу — "Улучшение характеристик системы маневрирования", Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Она принудительно опускала нос в случае, когда он опасно задирался. Но экипажи в курс дела ввели не сразу.
Когда же пилотам представили инструкцию, выяснилось, что к ней много вопросов. По мнению экспертов, это могло стать одной из причин авиакатастрофы в Эфиопии. Однако и в надежности самой программы возникли сомнения: та полагалась лишь на один датчик угла атаки из двух.
На этом фоне перевозчики стали массово отменять заказы, и пальма первенства в отрасли по количеству поставленных самолетов перешла к Airbus, который удерживает ее до сих пор. Проблемы компании с доходами в десятки миллиардов долларов ударили по всей американской экономике. По оценкам экспертов, из-за этого США не добрали в 2019-м аж один процент роста ВВП, который в том году остановился на отметке в 2,3 процента.
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У концерна огромное влияние в стране. Поэтому бывших сотрудников всеми способами вынуждают молчать — на это, например, указывал инженер Сэм Салехпур, которому, по его словам, угрожали физической расправой.
Показательно и то, что, несмотря на все эти сообщения, авиаперевозчики не готовы отказаться от продукции авиагиганта — в противном случае производство гражданских лайнеров на мировом уровне превратиться в монополию Airbus.
Пока в Boeing намечается череда отставок: о намерении уйти на покой в конце 2024-го уже сообщил гендиректор компании Дэйв Кэлхун. Свои должности также покинут глава подразделения Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил и председатель совета директоров Ларри Келнер. Однако помогут ли кадровые решения устранить имеющиеся проблемы, остается загадкой.