https://ria.ru/20240503/boepripasy-1943651573.html

Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2024

Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области

Вооруженные силы России нанесли удар по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:14

2024-05-03T12:14

2024-05-03T12:37

специальная военная операция на украине

харьковская область

чугуев

вооруженные силы рф

в мире

вооруженные силы украины

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7012d327ae99d94e31f413c601b9885b.jpg

ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики", — сказал собеседник агентства.Как уточнил Лебедев, взрывы были такой силы, что даже жители Слободского района Харькова, который находится в 20 километрах от Чугуева, сообщали о громких звуках.Также подпольщик добавил, что, по некоторым данным, склады, где ВСУ накапливают боекомплект, находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943585257.html

https://ria.ru/20240501/sklad-1943376375.html

харьковская область

чугуев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, чугуев, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины, сергей лебедев