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Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2024
Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области
Вооруженные силы России нанесли удар по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:14
2024-05-03T12:14
2024-05-03T12:37
специальная военная операция на украине
харьковская область
чугуев
вооруженные силы рф
в мире
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики", — сказал собеседник агентства.Как уточнил Лебедев, взрывы были такой силы, что даже жители Слободского района Харькова, который находится в 20 километрах от Чугуева, сообщали о громких звуках.Также подпольщик добавил, что, по некоторым данным, склады, где ВСУ накапливают боекомплект, находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943585257.html
https://ria.ru/20240501/sklad-1943376375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, чугуев, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Чугуев, Вооруженные силы РФ, В мире, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области
Подпольщик: ВС России ударили по складам с боеприпасами ВСУ в Чугуеве