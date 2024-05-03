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Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 03.05.2024 (обновлено: 12:37 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/boepripasy-1943651573.html
Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 03.05.2024
Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области
Вооруженные силы России нанесли удар по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:14
2024-05-03T12:37
специальная военная операция на украине
харьковская область
чугуев
вооруженные силы рф
в мире
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики", — сказал собеседник агентства.Как уточнил Лебедев, взрывы были такой силы, что даже жители Слободского района Харькова, который находится в 20 километрах от Чугуева, сообщали о громких звуках.Также подпольщик добавил, что, по некоторым данным, склады, где ВСУ накапливают боекомплект, находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943585257.html
https://ria.ru/20240501/sklad-1943376375.html
харьковская область
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харьковская область, чугуев, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Чугуев, Вооруженные силы РФ, В мире, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области

Подпольщик: ВС России ударили по складам с боеприпасами ВСУ в Чугуеве

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складам с боекомплектом в городе Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«
"В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики", — сказал собеседник агентства.
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Как уточнил Лебедев, взрывы были такой силы, что даже жители Слободского района Харькова, который находится в 20 километрах от Чугуева, сообщали о громких звуках.
Также подпольщик добавил, что, по некоторым данным, склады, где ВСУ накапливают боекомплект, находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЧугуевВооруженные силы РФВ миреВооруженные силы УкраиныСергей Лебедев
 
 
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