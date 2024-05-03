https://ria.ru/20240503/bloger-1943746557.html

В Мурманске арестовали блогера, обвиняемого в реабилитации нацизма

В Мурманске арестовали блогера, обвиняемого в реабилитации нацизма - РИА Новости, 03.05.2024

В Мурманске арестовали блогера, обвиняемого в реабилитации нацизма

Блогер из Удмуртии, ставший фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма после его высказываний в туристической поездке в Мурманске, арестован на 10 суток, РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:05

2024-05-03T18:05

2024-05-03T18:22

происшествия

мурманск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Блогер из Удмуртии, ставший фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма после его высказываний в туристической поездке в Мурманске, арестован на 10 суток, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. "Октябрьским районным судом города Мурманска рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 (Мелкое хулиганство) КОАП РФ в отношении жителя Удмуртской Республики, блогера, приехавшего в город посетить экскурсии и записать видео со своими комментариями об увиденном на экскурсиях для своего видеоблога. Ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщает пресс-служба. По данным суда, 29 апреля блогер в ТЦ "Мурманск Молл", в присутствии посторонних граждан, "привлекая внимание окружающих, громко выражался нецензурной бранью, чем выражал явное неуважение к обществу и нарушал общественный порядок". Ранее сообщалось, что житель Удмуртии подозревается в реабилитации нацизма из-за видеоролика с призывами прекратить возводить мемориалы героям войны, который он записал в путешествии по Мурманской области. Как информировали в региональном СУСК, в отношении блогера проводятся следственные действия, так, следователи осматривают изъятые у подозреваемого технические средства, назначена лингвистическая экспертиза. В Telegram-канале RT отмечалось, что блогера из Удмуртии, высказывания которого вызвали в Заполярье резонанс, по дороге из Териберки узнали и высадили из машины, заставив идти пешком.

https://ria.ru/20240426/opravdanie-1942574979.html

https://ria.ru/20240426/muzhchina-1942541598.html

мурманск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, мурманск, россия, удмуртская республика (удмуртия)