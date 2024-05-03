https://ria.ru/20240503/biryukov-1943673047.html

Петр Бирюков: в Москве пере Днем Победы проведут профилактику Вечного огня

Петр Бирюков: в Москве пере Днем Победы проведут профилактику Вечного огня - РИА Новости, 03.05.2024

Петр Бирюков: в Москве пере Днем Победы проведут профилактику Вечного огня

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в пятницу, 3 мая, профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:25

2024-05-03T13:25

2024-05-03T13:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

день победы

комплекс городского хозяйства москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787511773_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1b00faaac26b757be6f943c53537d68c.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в пятницу, 3 мая, профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня в 20.00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 57 лет он на боевом посту. Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что профилактика занимает примерно 40 минут, на это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. "Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников тщательно проверят, заменят платиновые спирали. После завершения профилактических работ пламя вернут на основную горелку. Мемориал оснащен системой тройного резервирования - три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников столичного газового хозяйства. Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

https://ria.ru/20240222/profilaktika-1929006666.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, день победы, комплекс городского хозяйства москвы