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Петр Бирюков: в Москве пере Днем Победы проведут профилактику Вечного огня - РИА Новости, 03.05.2024
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13:25 03.05.2024
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Петр Бирюков: в Москве пере Днем Победы проведут профилактику Вечного огня
Петр Бирюков: в Москве пере Днем Победы проведут профилактику Вечного огня - РИА Новости, 03.05.2024
Петр Бирюков: в Москве пере Днем Победы проведут профилактику Вечного огня
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в пятницу, 3 мая, профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:25
2024-05-03T13:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
день победы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в пятницу, 3 мая, профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня в 20.00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 57 лет он на боевом посту. Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что профилактика занимает примерно 40 минут, на это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. "Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников тщательно проверят, заменят платиновые спирали. После завершения профилактических работ пламя вернут на основную горелку. Мемориал оснащен системой тройного резервирования - три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников столичного газового хозяйства. Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, день победы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, День Победы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Петр Бирюков: в Москве пере Днем Победы проведут профилактику Вечного огня

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСпециалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду
Специалисты АО Мосгаз проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Специалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут в пятницу, 3 мая, профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Сегодня в 20.00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 57 лет он на боевом посту. Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что профилактика занимает примерно 40 минут, на это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной.
«
"Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников тщательно проверят, заменят платиновые спирали. После завершения профилактических работ пламя вернут на основную горелку. Мемориал оснащен системой тройного резервирования - три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников столичного газового хозяйства. Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Профилактика Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковДень ПобедыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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