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На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию - РИА Новости, 03.05.2024
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17:30 03.05.2024 (обновлено: 17:35 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/bibliya-1943737669.html
На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию
На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию - РИА Новости, 03.05.2024
На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию
Следователи задержали в Ставропольском крае троих молодых людей, которые сожгли Библию во дворе частного дома в городе Новоалександровске, сообщила пресс-служба РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:30
2024-05-03T17:35
ставропольский край
россия
новоалександровск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 3 мая – РИА Новости. Следователи задержали в Ставропольском крае троих молодых людей, которые сожгли Библию во дворе частного дома в городе Новоалександровске, сообщила пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю. "Вечером 2 мая текущего года подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги "Новый завет", – говорится в сообщении. Отмечается, что при этом молодые люди фиксировали свои действия на видеозапись, которую в последующем опубликовали в одном из мессенджеров, "публично оскорбив религиозные чувства верующих". "Трое молодых людей... подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)... Следователем СК России подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", – заключили в управлении. Губернатор Ставропольского края прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале и обратился к родителям с просьбой "смотреть за своими детьми". "Не дайте им ради хайпа сделать глупость и сломать себе жизнь. Сейчас канун Пасхи – время для светлых мыслей и добрых дел. Берегите себя и близких", – подчеркнул Владимиров.
https://ria.ru/20230818/koran-1890902524.html
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ставропольский край, россия, новоалександровск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ставропольский край, Россия, Новоалександровск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию

На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию во дворе

© СУ СК России по Ставропольскому краюПодозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
© СУ СК России по Ставропольскому краю
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 3 мая – РИА Новости. Следователи задержали в Ставропольском крае троих молодых людей, которые сожгли Библию во дворе частного дома в городе Новоалександровске, сообщила пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю.
"Вечером 2 мая текущего года подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги "Новый завет", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что при этом молодые люди фиксировали свои действия на видеозапись, которую в последующем опубликовали в одном из мессенджеров, "публично оскорбив религиозные чувства верующих".
"Трое молодых людей... подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)... Следователем СК России подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", – заключили в управлении.
Губернатор Ставропольского края прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале и обратился к родителям с просьбой "смотреть за своими детьми". "Не дайте им ради хайпа сделать глупость и сломать себе жизнь. Сейчас канун Пасхи – время для светлых мыслей и добрых дел. Берегите себя и близких", – подчеркнул Владимиров.
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