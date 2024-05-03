https://ria.ru/20240503/bibliya-1943737669.html

На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию

На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию - РИА Новости, 03.05.2024

На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию

Следователи задержали в Ставропольском крае троих молодых людей, которые сожгли Библию во дворе частного дома в городе Новоалександровске, сообщила пресс-служба РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:30

2024-05-03T17:30

2024-05-03T17:35

ставропольский край

россия

новоалександровск

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 3 мая – РИА Новости. Следователи задержали в Ставропольском крае троих молодых людей, которые сожгли Библию во дворе частного дома в городе Новоалександровске, сообщила пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю. "Вечером 2 мая текущего года подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги "Новый завет", – говорится в сообщении. Отмечается, что при этом молодые люди фиксировали свои действия на видеозапись, которую в последующем опубликовали в одном из мессенджеров, "публично оскорбив религиозные чувства верующих". "Трое молодых людей... подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)... Следователем СК России подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", – заключили в управлении. Губернатор Ставропольского края прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале и обратился к родителям с просьбой "смотреть за своими детьми". "Не дайте им ради хайпа сделать глупость и сломать себе жизнь. Сейчас канун Пасхи – время для светлых мыслей и добрых дел. Берегите себя и близких", – подчеркнул Владимиров.

https://ria.ru/20230818/koran-1890902524.html

https://ria.ru/20231012/memorial-1902337199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ставропольский край, россия, новоалександровск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия