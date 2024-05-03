На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию
На Ставрополье задержали троих человек, которые сожгли Библию во дворе
© СУ СК России по Ставропольскому краюПодозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
ПЯТИГОРСК, 3 мая – РИА Новости. Следователи задержали в Ставропольском крае троих молодых людей, которые сожгли Библию во дворе частного дома в городе Новоалександровске, сообщила пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю.
"Вечером 2 мая текущего года подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги "Новый завет", – говорится в сообщении.
Муфтии поддержали идею ужесточить наказание за порчу Корана и Библии
18 августа 2023, 18:25
Отмечается, что при этом молодые люди фиксировали свои действия на видеозапись, которую в последующем опубликовали в одном из мессенджеров, "публично оскорбив религиозные чувства верующих".
"Трое молодых людей... подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)... Следователем СК России подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", – заключили в управлении.
Губернатор Ставропольского края прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале и обратился к родителям с просьбой "смотреть за своими детьми". "Не дайте им ради хайпа сделать глупость и сломать себе жизнь. Сейчас канун Пасхи – время для светлых мыслей и добрых дел. Берегите себя и близких", – подчеркнул Владимиров.
Осквернившие мемориал на Ставрополье вандалы получили до двух лет колонии
12 октября 2023, 17:59