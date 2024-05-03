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Силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 03.05.2024 (обновлено: 07:46 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/bespilotniki-1943606650.html
Силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников ВСУ
Силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
Силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и один над... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T07:36
2024-05-03T07:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова", - уточнили в Минобороны РФ.
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белгородская область, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников ВСУ

МО: силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова", - уточнили в Минобороны РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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