https://ria.ru/20240503/bespilotniki-1943606650.html

Силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024

Силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и один над... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:36

2024-05-03T07:36

2024-05-03T07:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова", - уточнили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, россия, вооруженные силы рф, безопасность