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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/bespilotnik-1943736280.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 03.05.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
Инфраструктура энергоснабжения и гражданский автомобиль получили повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки в ДНР, РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:21
2024-05-03T17:21
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
специальная военная операция на украине
жкх
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Инфраструктура энергоснабжения и гражданский автомобиль получили повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале."Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских нацистов в центре Горловки повреждена инфраструктура энергоснабжения и гражданский автомобиль", - написал ПриходькоМэр добавил, что из-за атаки украинского дрона были повреждены линии электропередачи и жилой дом. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило, что в 15:40 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
https://ria.ru/20240502/obstrel-1943486540.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, жкх, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

В результате атаки БПЛА в Горловке повреждены инфраструктура и автомобиль

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Горловке
Последствия атаки БПЛА в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Инфраструктура энергоснабжения и гражданский автомобиль получили повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских нацистов в центре Горловки повреждена инфраструктура энергоснабжения и гражданский автомобиль", - написал Приходько
Мэр добавил, что из-за атаки украинского дрона были повреждены линии электропередачи и жилой дом.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило, что в 15:40 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоЖКХВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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