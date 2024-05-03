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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 03.05.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

Инфраструктура энергоснабжения и гражданский автомобиль получили повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки в ДНР, РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:21

2024-05-03T17:21

2024-05-03T17:21

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

специальная военная операция на украине

жкх

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Инфраструктура энергоснабжения и гражданский автомобиль получили повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале."Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских нацистов в центре Горловки повреждена инфраструктура энергоснабжения и гражданский автомобиль", - написал ПриходькоМэр добавил, что из-за атаки украинского дрона были повреждены линии электропередачи и жилой дом. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило, что в 15:40 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.

https://ria.ru/20240502/obstrel-1943486540.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, жкх, вооруженные силы украины, россия, происшествия