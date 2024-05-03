https://ria.ru/20240503/berlin-1943688180.html

Берлин накрыло ядовитым дымом

Берлин накрыло ядовитым дымом - РИА Новости, 03.05.2024

Берлин накрыло ядовитым дымом

Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе, соответствующие экстренные оповещения с пометкой "опасность" поступили горожанам от ведомства по... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:20

2024-05-03T14:20

2024-05-03T14:30

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе, соответствующие экстренные оповещения с пометкой "опасность" поступили горожанам от ведомства по гражданской обороне.В час дня по местному времени жителям Берлина и окрестностей на смартфоны поступило экстренное оповещение со звуковым сигналом. Согласно сообщению с пометкой "опасность", в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым."Согласно анализу погодных условий и соответствующего направления ветра дымовые газы будут двигаться от места пожара в северном направлении. Даже если облака дыма не видны, следуйте инструкциям", - говорится в сообщении на сайте ведомства по гражданской обороне, к которому вела ссылка в экстренном оповещении.Также ведомство опубликовала карту с предполагаемым распространением дыма, где красным отмечена вся западная часть города. Жителям рекомендуется избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.По данным СМИ, пожар начался в цеху металлургической фабрики. В здании находятся опасные химикаты и пожар тушится снаружи.

https://ria.ru/20240411/radiatsiya-1939340004.html

https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925963023.html

берлин (город)

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берлин (город), в мире