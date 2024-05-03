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Берлин накрыло ядовитым дымом - РИА Новости, 03.05.2024
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14:20 03.05.2024 (обновлено: 14:30 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/berlin-1943688180.html
Берлин накрыло ядовитым дымом
Берлин накрыло ядовитым дымом - РИА Новости, 03.05.2024
Берлин накрыло ядовитым дымом
Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе, соответствующие экстренные оповещения с пометкой "опасность" поступили горожанам от ведомства по... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:20
2024-05-03T14:30
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе, соответствующие экстренные оповещения с пометкой "опасность" поступили горожанам от ведомства по гражданской обороне.В час дня по местному времени жителям Берлина и окрестностей на смартфоны поступило экстренное оповещение со звуковым сигналом. Согласно сообщению с пометкой "опасность", в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым."Согласно анализу погодных условий и соответствующего направления ветра дымовые газы будут двигаться от места пожара в северном направлении. Даже если облака дыма не видны, следуйте инструкциям", - говорится в сообщении на сайте ведомства по гражданской обороне, к которому вела ссылка в экстренном оповещении.Также ведомство опубликовала карту с предполагаемым распространением дыма, где красным отмечена вся западная часть города. Жителям рекомендуется избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.По данным СМИ, пожар начался в цеху металлургической фабрики. В здании находятся опасные химикаты и пожар тушится снаружи.
https://ria.ru/20240411/radiatsiya-1939340004.html
https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925963023.html
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берлин (город), в мире
Берлин (город), В мире
Берлин накрыло ядовитым дымом

Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе

© Фото очевидцаДым от пожара над Берлином, Германия
Дым от пожара над Берлином, Германия
© Фото очевидца
Дым от пожара над Берлином, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе, соответствующие экстренные оповещения с пометкой "опасность" поступили горожанам от ведомства по гражданской обороне.
В час дня по местному времени жителям Берлина и окрестностей на смартфоны поступило экстренное оповещение со звуковым сигналом. Согласно сообщению с пометкой "опасность", в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым.
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"Согласно анализу погодных условий и соответствующего направления ветра дымовые газы будут двигаться от места пожара в северном направлении. Даже если облака дыма не видны, следуйте инструкциям", - говорится в сообщении на сайте ведомства по гражданской обороне, к которому вела ссылка в экстренном оповещении.
Также ведомство опубликовала карту с предполагаемым распространением дыма, где красным отмечена вся западная часть города. Жителям рекомендуется избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
По данным СМИ, пожар начался в цеху металлургической фабрики. В здании находятся опасные химикаты и пожар тушится снаружи.
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