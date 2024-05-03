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В Госдуме ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России - РИА Новости, 03.05.2024
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09:54 03.05.2024 (обновлено: 10:01 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/belik-1943622779.html
В Госдуме ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России
В Госдуме ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России - РИА Новости, 03.05.2024
В Госдуме ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, в ответ на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:54
2024-05-03T10:01
россия
украина
великобритания
дэвид кэмерон
дмитрий белик
мария захарова
нато
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, в ответ на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием заявил, что у России есть силы защититься от британских ракет, в этих целях идёт постоянное усиление системы ПВО. В пятницу агентство Рейтер вновь опубликовало ранее отозванную новость о визите главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев. Цитата о "праве" Украины использовать британское оружие для ударов по территории России также приводится в неизменном виде. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что глава МИД Великобритании действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружие, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю". "Коллективный Запад давно решил использовать дальнобойные ракеты по территории России, а Кэмерон это публично озвучил. Россия была готова и не сомневалась в подобной постановки вопроса. Наши вооруженные силы постоянно усиливают систему ПВО, производится больше зенитных ракет и станций РЭБ. Уверен, у нас найдутся силы и для обороны, и для контратаки", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, Кэмерон своим заявлением "побежал впереди паровоза, не сдержался и развязал язык до одобрения сверху из Вашингтона". "Думаю, что вопрос нанесения ударов западным оружием по регионам России решен давно, но озвучивать публично его не хотели. Кэмерон же поторопился, но испугавшись за свой длинный язык, попросил убрать это с ленты новостей и позвонил кураторам в Вашингтоне. Судя по всему, там, немного поразмыслив, дали разрешение и новость опять вернулась", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/kemeron-1943575025.html
https://ria.ru/20240503/reyter-1943590513.html
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россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, дмитрий белик, мария захарова, нато, госдума рф, в мире
Россия, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Дмитрий Белик, Мария Захарова, НАТО, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Госдуме ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

Депутат Белик: у России есть силы защититься от британских ракет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, в ответ на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием заявил, что у России есть силы защититься от британских ракет, в этих целях идёт постоянное усиление системы ПВО.
В пятницу агентство Рейтер вновь опубликовало ранее отозванную новость о визите главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев. Цитата о "праве" Украины использовать британское оружие для ударов по территории России также приводится в неизменном виде. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что глава МИД Великобритании действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружие, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю".
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России
Вчера, 21:28
"Коллективный Запад давно решил использовать дальнобойные ракеты по территории России, а Кэмерон это публично озвучил. Россия была готова и не сомневалась в подобной постановки вопроса. Наши вооруженные силы постоянно усиливают систему ПВО, производится больше зенитных ракет и станций РЭБ. Уверен, у нас найдутся силы и для обороны, и для контратаки", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, Кэмерон своим заявлением "побежал впереди паровоза, не сдержался и развязал язык до одобрения сверху из Вашингтона".
"Думаю, что вопрос нанесения ударов западным оружием по регионам России решен давно, но озвучивать публично его не хотели. Кэмерон же поторопился, но испугавшись за свой длинный язык, попросил убрать это с ленты новостей и позвонил кураторам в Вашингтоне. Судя по всему, там, немного поразмыслив, дали разрешение и новость опять вернулась", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Рейтер вновь опубликовало отозванную новость о визите Кэмерона в Киев
00:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияДэвид КэмеронДмитрий БеликМария ЗахароваНАТОГосдума РФВ мире
 
 
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