https://ria.ru/20240503/belgiya-1943731632.html

В Бельгии вышел из тюрьмы "дьякон смерти", убивший не менее десяти человек

В Бельгии вышел из тюрьмы "дьякон смерти", убивший не менее десяти человек - РИА Новости, 03.05.2024

В Бельгии вышел из тюрьмы "дьякон смерти", убивший не менее десяти человек

Суд в Бельгии освободил 67-летнего Иво Поппе, приговоренного в 2018-м к 27 годам заключения за то, что он самовольно подверг эвтаназии не менее десяти человек,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:00

2024-05-03T17:00

2024-05-03T17:46

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бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Суд в Бельгии освободил 67-летнего Иво Поппе, приговоренного в 2018-м к 27 годам заключения за то, что он самовольно подверг эвтаназии не менее десяти человек, в том числе собственную мать, пишет агентство Belga.По данным СМИ, условно-досрочно покинуть тюрьму мужчине разрешили по медицинским показаниям. По словам адвоката, осужденный болен раком простаты, но не получал надлежащего лечения. Уточняется, что сейчас мужчина находится в госпитале.Бельгийская пресса прозвала Поппе "дьяконом смерти". Работая сначала медбратом, а затем дьяконом при госпитале Сакре-Кер в городе Менем в Западной Фландрии, он умерщвлял пожилых больных, вводя им в вены инсулин или воздух. Во время расследования мужчина признался, что также сделал смертельные инъекции своей матери, дедушкам, отчиму и двоюродным братьям.

https://rsport.ria.ru/20231124/pistorius-1911597801.html

https://ria.ru/20231221/ssha-1917115919.html

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бельгия