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В Бельгии вышел из тюрьмы "дьякон смерти", убивший не менее десяти человек - РИА Новости, 03.05.2024
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17:00 03.05.2024 (обновлено: 17:46 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/belgiya-1943731632.html
В Бельгии вышел из тюрьмы "дьякон смерти", убивший не менее десяти человек
В Бельгии вышел из тюрьмы "дьякон смерти", убивший не менее десяти человек - РИА Новости, 03.05.2024
В Бельгии вышел из тюрьмы "дьякон смерти", убивший не менее десяти человек
Суд в Бельгии освободил 67-летнего Иво Поппе, приговоренного в 2018-м к 27 годам заключения за то, что он самовольно подверг эвтаназии не менее десяти человек,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:00
2024-05-03T17:46
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Суд в Бельгии освободил 67-летнего Иво Поппе, приговоренного в 2018-м к 27 годам заключения за то, что он самовольно подверг эвтаназии не менее десяти человек, в том числе собственную мать, пишет агентство Belga.По данным СМИ, условно-досрочно покинуть тюрьму мужчине разрешили по медицинским показаниям. По словам адвоката, осужденный болен раком простаты, но не получал надлежащего лечения. Уточняется, что сейчас мужчина находится в госпитале.Бельгийская пресса прозвала Поппе "дьяконом смерти". Работая сначала медбратом, а затем дьяконом при госпитале Сакре-Кер в городе Менем в Западной Фландрии, он умерщвлял пожилых больных, вводя им в вены инсулин или воздух. Во время расследования мужчина признался, что также сделал смертельные инъекции своей матери, дедушкам, отчиму и двоюродным братьям.
https://rsport.ria.ru/20231124/pistorius-1911597801.html
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в мире, бельгия
В мире, Бельгия
В Бельгии вышел из тюрьмы "дьякон смерти", убивший не менее десяти человек

Суд в Бельгии освободил по УДО осужденного за убийство не менее десяти человек

© AFP 2024 / BELGA / KURT DESPLENTERИво Поппе во время заседания суда присяжных в Брюгге, Бельгия
Иво Поппе во время заседания суда присяжных в Брюгге, Бельгия - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AFP 2024 / BELGA / KURT DESPLENTER
Иво Поппе во время заседания суда присяжных в Брюгге, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Суд в Бельгии освободил 67-летнего Иво Поппе, приговоренного в 2018-м к 27 годам заключения за то, что он самовольно подверг эвтаназии не менее десяти человек, в том числе собственную мать, пишет агентство Belga.
По данным СМИ, условно-досрочно покинуть тюрьму мужчине разрешили по медицинским показаниям. По словам адвоката, осужденный болен раком простаты, но не получал надлежащего лечения.
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Уточняется, что сейчас мужчина находится в госпитале.
Бельгийская пресса прозвала Поппе "дьяконом смерти". Работая сначала медбратом, а затем дьяконом при госпитале Сакре-Кер в городе Менем в Западной Фландрии, он умерщвлял пожилых больных, вводя им в вены инсулин или воздух.
Во время расследования мужчина признался, что также сделал смертельные инъекции своей матери, дедушкам, отчиму и двоюродным братьям.
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