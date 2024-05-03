https://ria.ru/20240503/bayden-1943603031.html

Байден задел ключевого союзника, пытаясь оскорбить Россию

Байден задел ключевого союзника, пытаясь оскорбить Россию - РИА Новости, 03.05.2024

Байден задел ключевого союзника, пытаясь оскорбить Россию

Оскорбительные обвинения в ксенофобии, прозвучавшие в речи президента США Джо Байдена, приведут к проблемам в отношениях между Токио и Вашингтоном, пишет... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T06:44

2024-05-03T06:44

2024-05-03T10:32

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Оскорбительные обвинения в ксенофобии, прозвучавшие в речи президента США Джо Байдена, приведут к проблемам в отношениях между Токио и Вашингтоном, пишет американская газета The New York Times.Ранее Байден затронул вопросы миграционной политики США в своем предвыборном выступлении в Вашингтоне. Он безосновательно обвинил Россию, Китай, Японию и Индию в ксенофобии и заявил, что слишком жесткий курс якобы помешал процветанию этих стран."Эти комментарии могут стать источником раздражения для дипломатов администрации (Байдена. — Прим. ред.), которые потратили годы на обхаживание Японии и Индии", — говорится в статье NYT.Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, в свою очередь, прокомментировал материал в соцсети X, назвав заявление Байдена в адрес других стран очередным проявлением "клоунады" во внешней политике Белого дома. Особенно глупыми Вэнс считает слова в адрес ключевого союзника США в регионе — Японии. В Токио уже отреагировали на оскорбительную ремарку президента США. Член верхней палаты японского парламента Мидзухо Уэмура в соцсети X предложила Байдену заняться проблемами Нью-Йорка прежде, чем говорить о других странах. Она напомнила, что скоро новый хозяин Белого дома может развернуть курс США на 180 градусов, и выразила мнение, что Японии не следует сейчас слушать Вашингтон."Мы не ксенофобы, просто наблюдаем за твоими провалами и действуем осторожно. Не слишком ли ты вмешиваешься в наши внутренние дела?" — написал в соцсети X депутат палаты советников Сохэй Камия.В Кремле, в свою очередь, заметили, что слова Байдена отражают реальность "с точностью до наоборот". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно Вашингтон, а не Москва гоняется за людьми конкретных национальностей по всему миру и вводит бандитские ограничения против иностранных компаний по национальному признаку.

https://ria.ru/20240502/voyna-1943385219.html

https://ria.ru/20240327/myasnik-1936069249.html

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в мире, сша, япония, россия, джо байден, индия, китай