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На АЗС Кубани расширят комплекс услуг для растущего числа автотуристов - РИА Новости, 03.05.2024
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Краснодарский край
 
23:00 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/azs-1943781404.html
На АЗС Кубани расширят комплекс услуг для растущего числа автотуристов
На АЗС Кубани расширят комплекс услуг для растущего числа автотуристов - РИА Новости, 03.05.2024
На АЗС Кубани расширят комплекс услуг для растущего числа автотуристов
Комплекс предоставляемых услуг планируют расширить на автозаправочных станциях Краснодарского края из-за ожидаемого увеличения количества туристов на личном... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T23:00
2024-05-03T23:00
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Комплекс предоставляемых услуг планируют расширить на автозаправочных станциях Краснодарского края из-за ожидаемого увеличения количества туристов на личном транспорте, сообщил руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный на встрече, посвященной развитию дорожной сети. "Мы ожидаем увеличения количества туристов, следующих на личном транспорте к местам отдыха, в том числе за счет существующего ограничения полетов в аэропорт Краснодара. Наша задача – дооснастить сеть объектов дорожного сервиса, чтобы удовлетворить растущий спрос автомобилистов на инфраструктуру", – передает пресс-служба краевой администрации слова Куринного. Он отметил, что на территории АЗС должны располагаться зоны для остановки транспортных средств, магазины с автомобильными принадлежностями, мусоросборники, уборные. Из-за загруженности автомобильных дорог, по его словам, на автозаправочных станциях необходимо организовать блоки бытовых услуг. В департаменте потребсферы уточняют, что речь идет о дополнительных уборных. Дорожный сервис Кубани включает больше пяти тысяч объектов. Сеть постоянно расширяется: только за последний год количество таких объектов выросло на 7%. В регионе действуют десять многофункциональных комплексов, к строительству планируется еще семь, добавляют власти.
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общество, краснодарский край, краснодар
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Краснодар

На АЗС Кубани расширят комплекс услуг для растущего числа автотуристов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань
Вид на реку Кубань - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на реку Кубань . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Комплекс предоставляемых услуг планируют расширить на автозаправочных станциях Краснодарского края из-за ожидаемого увеличения количества туристов на личном транспорте, сообщил руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный на встрече, посвященной развитию дорожной сети.
«
"Мы ожидаем увеличения количества туристов, следующих на личном транспорте к местам отдыха, в том числе за счет существующего ограничения полетов в аэропорт Краснодара. Наша задача – дооснастить сеть объектов дорожного сервиса, чтобы удовлетворить растущий спрос автомобилистов на инфраструктуру", – передает пресс-служба краевой администрации слова Куринного.
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Он отметил, что на территории АЗС должны располагаться зоны для остановки транспортных средств, магазины с автомобильными принадлежностями, мусоросборники, уборные. Из-за загруженности автомобильных дорог, по его словам, на автозаправочных станциях необходимо организовать блоки бытовых услуг. В департаменте потребсферы уточняют, что речь идет о дополнительных уборных.
Дорожный сервис Кубани включает больше пяти тысяч объектов. Сеть постоянно расширяется: только за последний год количество таких объектов выросло на 7%. В регионе действуют десять многофункциональных комплексов, к строительству планируется еще семь, добавляют власти.
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