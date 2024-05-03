https://ria.ru/20240503/azs-1943781404.html

На АЗС Кубани расширят комплекс услуг для растущего числа автотуристов

На АЗС Кубани расширят комплекс услуг для растущего числа автотуристов - РИА Новости, 03.05.2024

На АЗС Кубани расширят комплекс услуг для растущего числа автотуристов

Комплекс предоставляемых услуг планируют расширить на автозаправочных станциях Краснодарского края из-за ожидаемого увеличения количества туристов на личном... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T23:00

2024-05-03T23:00

2024-05-03T23:00

краснодарский край

общество

краснодарский край

краснодар

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Комплекс предоставляемых услуг планируют расширить на автозаправочных станциях Краснодарского края из-за ожидаемого увеличения количества туристов на личном транспорте, сообщил руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный на встрече, посвященной развитию дорожной сети. "Мы ожидаем увеличения количества туристов, следующих на личном транспорте к местам отдыха, в том числе за счет существующего ограничения полетов в аэропорт Краснодара. Наша задача – дооснастить сеть объектов дорожного сервиса, чтобы удовлетворить растущий спрос автомобилистов на инфраструктуру", – передает пресс-служба краевой администрации слова Куринного. Он отметил, что на территории АЗС должны располагаться зоны для остановки транспортных средств, магазины с автомобильными принадлежностями, мусоросборники, уборные. Из-за загруженности автомобильных дорог, по его словам, на автозаправочных станциях необходимо организовать блоки бытовых услуг. В департаменте потребсферы уточняют, что речь идет о дополнительных уборных. Дорожный сервис Кубани включает больше пяти тысяч объектов. Сеть постоянно расширяется: только за последний год количество таких объектов выросло на 7%. В регионе действуют десять многофункциональных комплексов, к строительству планируется еще семь, добавляют власти.

https://realty.ria.ru/20240402/psb-1937322573.html

https://ria.ru/20240503/innovatsii-1943588811.html

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общество, краснодарский край, краснодар