В Израиле проходит автомотопробег в честь Дня Победы
В Израиле проходит автомотопробег в честь 79-й годовщины Победы
Автомотопробег в Израиле в честь Дня Победы. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии Дня Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из Метулы на севере Израиля до Эйлата на юге страны, передает корреспондент РИА Новости, которому довелось проехать часть пути вместе с участниками.
Автомотопробег посвящен 79-й годовщине Великой Победы. Автомобили и мотоциклы в колонне украшены знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля. Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии, что придает акции особенный символизм.
"Автомотопробег "Победа" уже в девятый раз выезжает практически с самой северной точки Израиля до самой южной ... Среднее количество людей из года в год растет. Приблизительно 200 человек принимает участие в ежегодном пробеге ... Для нас важно, чтобы День Победы остался в сердцах не только у нас, но и у наших детей, внуков ... и правнуков. К сожалению, западная система образования делает все, чтобы мы это забыли, но мы упираемся всеми фибрами души", - рассказал РИА Новости cоорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе на одной из остановок колонны к северу от Тель-Авива в центральной части Израиля.
Цинцадзе напомнил, что в 2017 Государство Израиль узаконило 9 мая как государственный праздник День Победы.
Пробег стартовал рано утром из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки Израиля в городе Эйлат на побережье Красного моря. На пути автопробега в разных городах делаются остановки, где к колонне присоединяются новые участники.
Первый мотопробег в честь Дня Победы через весь Израиль состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 10 человек на мотоциклах с флагами и символикой Победы. С каждым годом автомотопробег привлекал все больше участников, став в итоге крупнейшим подобным мероприятием на Ближнем Востоке, как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет более 500 километров.
С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников в стране традиционно проходят парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия с возложением цветов к многочисленным расположенным в Израиле памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии.