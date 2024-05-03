https://ria.ru/20240503/avtoprobeg-1943621278.html

В Израиле проходит автомотопробег в честь Дня Победы

В Израиле проходит автомотопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2024

В Израиле проходит автомотопробег в честь Дня Победы

Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии Дня Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:43

2024-05-03T09:43

2024-05-03T09:43

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израиль

россия

тель-авив

день победы

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии Дня Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из Метулы на севере Израиля до Эйлата на юге страны, передает корреспондент РИА Новости, которому довелось проехать часть пути вместе с участниками. Автомотопробег посвящен 79-й годовщине Великой Победы. Автомобили и мотоциклы в колонне украшены знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля. Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии, что придает акции особенный символизм. "Автомотопробег "Победа" уже в девятый раз выезжает практически с самой северной точки Израиля до самой южной ... Среднее количество людей из года в год растет. Приблизительно 200 человек принимает участие в ежегодном пробеге ... Для нас важно, чтобы День Победы остался в сердцах не только у нас, но и у наших детей, внуков ... и правнуков. К сожалению, западная система образования делает все, чтобы мы это забыли, но мы упираемся всеми фибрами души", - рассказал РИА Новости cоорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе на одной из остановок колонны к северу от Тель-Авива в центральной части Израиля. Цинцадзе напомнил, что в 2017 Государство Израиль узаконило 9 мая как государственный праздник День Победы. Пробег стартовал рано утром из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки Израиля в городе Эйлат на побережье Красного моря. На пути автопробега в разных городах делаются остановки, где к колонне присоединяются новые участники. Первый мотопробег в честь Дня Победы через весь Израиль состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 10 человек на мотоциклах с флагами и символикой Победы. С каждым годом автомотопробег привлекал все больше участников, став в итоге крупнейшим подобным мероприятием на Ближнем Востоке, как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет более 500 километров. С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников в стране традиционно проходят парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия с возложением цветов к многочисленным расположенным в Израиле памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии.

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https://ria.ru/20240502/repetitsii-1943570704.html

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израиль

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тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, тель-авив, день победы