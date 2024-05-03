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В Израиле проходит автомотопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2024
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09:43 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/avtoprobeg-1943621278.html
В Израиле проходит автомотопробег в честь Дня Победы
В Израиле проходит автомотопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 03.05.2024
В Израиле проходит автомотопробег в честь Дня Победы
Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии Дня Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:43
2024-05-03T09:43
в мире
израиль
россия
тель-авив
день победы
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии Дня Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из Метулы на севере Израиля до Эйлата на юге страны, передает корреспондент РИА Новости, которому довелось проехать часть пути вместе с участниками. Автомотопробег посвящен 79-й годовщине Великой Победы. Автомобили и мотоциклы в колонне украшены знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля. Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии, что придает акции особенный символизм. "Автомотопробег "Победа" уже в девятый раз выезжает практически с самой северной точки Израиля до самой южной ... Среднее количество людей из года в год растет. Приблизительно 200 человек принимает участие в ежегодном пробеге ... Для нас важно, чтобы День Победы остался в сердцах не только у нас, но и у наших детей, внуков ... и правнуков. К сожалению, западная система образования делает все, чтобы мы это забыли, но мы упираемся всеми фибрами души", - рассказал РИА Новости cоорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе на одной из остановок колонны к северу от Тель-Авива в центральной части Израиля. Цинцадзе напомнил, что в 2017 Государство Израиль узаконило 9 мая как государственный праздник День Победы. Пробег стартовал рано утром из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки Израиля в городе Эйлат на побережье Красного моря. На пути автопробега в разных городах делаются остановки, где к колонне присоединяются новые участники. Первый мотопробег в честь Дня Победы через весь Израиль состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 10 человек на мотоциклах с флагами и символикой Победы. С каждым годом автомотопробег привлекал все больше участников, став в итоге крупнейшим подобным мероприятием на Ближнем Востоке, как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет более 500 километров. С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников в стране традиционно проходят парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия с возложением цветов к многочисленным расположенным в Израиле памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии.
https://ria.ru/20240502/pamyatnik-1943576564.html
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в мире, израиль, россия, тель-авив, день победы
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, День Победы
В Израиле проходит автомотопробег в честь Дня Победы

В Израиле проходит автомотопробег в честь 79-й годовщины Победы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомотопробег в Израиле в честь Дня Победы
Автомотопробег в Израиле в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости
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Автомотопробег в Израиле в честь Дня Победы. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии Дня Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из Метулы на севере Израиля до Эйлата на юге страны, передает корреспондент РИА Новости, которому довелось проехать часть пути вместе с участниками.
Автомотопробег посвящен 79-й годовщине Великой Победы. Автомобили и мотоциклы в колонне украшены знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля. Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии, что придает акции особенный символизм.
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"Автомотопробег "Победа" уже в девятый раз выезжает практически с самой северной точки Израиля до самой южной ... Среднее количество людей из года в год растет. Приблизительно 200 человек принимает участие в ежегодном пробеге ... Для нас важно, чтобы День Победы остался в сердцах не только у нас, но и у наших детей, внуков ... и правнуков. К сожалению, западная система образования делает все, чтобы мы это забыли, но мы упираемся всеми фибрами души", - рассказал РИА Новости cоорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе на одной из остановок колонны к северу от Тель-Авива в центральной части Израиля.
Цинцадзе напомнил, что в 2017 Государство Израиль узаконило 9 мая как государственный праздник День Победы.
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Пробег стартовал рано утром из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки Израиля в городе Эйлат на побережье Красного моря. На пути автопробега в разных городах делаются остановки, где к колонне присоединяются новые участники.
Первый мотопробег в честь Дня Победы через весь Израиль состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 10 человек на мотоциклах с флагами и символикой Победы. С каждым годом автомотопробег привлекал все больше участников, став в итоге крупнейшим подобным мероприятием на Ближнем Востоке, как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет более 500 километров.
С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников в стране традиционно проходят парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия с возложением цветов к многочисленным расположенным в Израиле памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии.
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