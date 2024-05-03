https://ria.ru/20240503/argentina-1943758664.html

Глава МИД Аргентины объяснилась за высказывание о китайцах

Глава МИД Аргентины объяснилась за высказывание о китайцах - РИА Новости, 03.05.2024

Глава МИД Аргентины объяснилась за высказывание о китайцах

Глава МИД Аргентины Диана Мондино в интервью газете Clarin объяснила свое высказывание "все китайцы одинаковые" тем, что речь шла о гражданском персонале... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:20

2024-05-03T19:20

2024-05-03T19:58

в мире

аргентина

китай

неукен (провинция)

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МЕХИКО, 3 мая — РИА Новости. Глава МИД Аргентины Диана Мондино в интервью газете Clarin объяснила свое высказывание "все китайцы одинаковые" тем, что речь шла о гражданском персонале радиолокационной станции в городе Неукен, в составе которого не было военных."Мы говорили о визите на космическую станцию в Неукене, который состоялся несколько дней назад, около десяти, и я подчеркнула гражданский характер персонала, отсутствие униформы. Аргентинцы тоже были все одинаковые", — отметила дипломат.Мондино завершила официальный визит в Китай, по итогам которого стороны заявили об углублении сотрудничества. На обратном пути она посетила Париж, где дала интервью аргентинской газете. На вопрос о китайской локационной станции в Неукене дипломат сказала, что Аргентина также планирует использовать ее согласно условиям контракта. При этом она отметила, что не знает, есть ли на станции китайские солдаты."Те, кто проводили расследование, не установили присутствие военнослужащих. Это китайцы, они все одинаковые", — подчеркнула Мондино.Слова министра об "одинаковых китайцах" немедленно разлетелись в Сети в виде мемов, в которых высмеивалось высокомерное и дискриминационное отношение европеоидной расы в отношении азиатов. Мондино отказалась признать свои слова ошибкой, указав на общий контекст беседы — важность прошедшего совместного визита на эту базу представителей правительства, дипломатов и экспертов.

https://ria.ru/20240123/argentina-1922871982.html

https://ria.ru/20240113/argentina-1921078650.html

аргентина

китай

неукен (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, китай, неукен (провинция)