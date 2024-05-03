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Глава МИД Аргентины объяснилась за высказывание о китайцах - РИА Новости, 03.05.2024
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19:20 03.05.2024 (обновлено: 19:58 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/argentina-1943758664.html
Глава МИД Аргентины объяснилась за высказывание о китайцах
Глава МИД Аргентины объяснилась за высказывание о китайцах - РИА Новости, 03.05.2024
Глава МИД Аргентины объяснилась за высказывание о китайцах
Глава МИД Аргентины Диана Мондино в интервью газете Clarin объяснила свое высказывание "все китайцы одинаковые" тем, что речь шла о гражданском персонале... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T19:20
2024-05-03T19:58
в мире
аргентина
китай
неукен (провинция)
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МЕХИКО, 3 мая — РИА Новости. Глава МИД Аргентины Диана Мондино в интервью газете Clarin объяснила свое высказывание "все китайцы одинаковые" тем, что речь шла о гражданском персонале радиолокационной станции в городе Неукен, в составе которого не было военных."Мы говорили о визите на космическую станцию в Неукене, который состоялся несколько дней назад, около десяти, и я подчеркнула гражданский характер персонала, отсутствие униформы. Аргентинцы тоже были все одинаковые", — отметила дипломат.Мондино завершила официальный визит в Китай, по итогам которого стороны заявили об углублении сотрудничества. На обратном пути она посетила Париж, где дала интервью аргентинской газете. На вопрос о китайской локационной станции в Неукене дипломат сказала, что Аргентина также планирует использовать ее согласно условиям контракта. При этом она отметила, что не знает, есть ли на станции китайские солдаты."Те, кто проводили расследование, не установили присутствие военнослужащих. Это китайцы, они все одинаковые", — подчеркнула Мондино.Слова министра об "одинаковых китайцах" немедленно разлетелись в Сети в виде мемов, в которых высмеивалось высокомерное и дискриминационное отношение европеоидной расы в отношении азиатов. Мондино отказалась признать свои слова ошибкой, указав на общий контекст беседы — важность прошедшего совместного визита на эту базу представителей правительства, дипломатов и экспертов.
https://ria.ru/20240123/argentina-1922871982.html
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в мире, аргентина, китай, неукен (провинция)
В мире, Аргентина, Китай, Неукен (провинция)
Глава МИД Аргентины объяснилась за высказывание о китайцах

Глава МИД Аргентины Мондино объяснила свое высказывание "все китайцы одинаковые"

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 мая — РИА Новости. Глава МИД Аргентины Диана Мондино в интервью газете Clarin объяснила свое высказывание "все китайцы одинаковые" тем, что речь шла о гражданском персонале радиолокационной станции в городе Неукен, в составе которого не было военных.
"Мы говорили о визите на космическую станцию в Неукене, который состоялся несколько дней назад, около десяти, и я подчеркнула гражданский характер персонала, отсутствие униформы. Аргентинцы тоже были все одинаковые", — отметила дипломат.
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Мондино завершила официальный визит в Китай, по итогам которого стороны заявили об углублении сотрудничества. На обратном пути она посетила Париж, где дала интервью аргентинской газете. На вопрос о китайской локационной станции в Неукене дипломат сказала, что Аргентина также планирует использовать ее согласно условиям контракта.
При этом она отметила, что не знает, есть ли на станции китайские солдаты.
"Те, кто проводили расследование, не установили присутствие военнослужащих. Это китайцы, они все одинаковые", — подчеркнула Мондино.
Слова министра об "одинаковых китайцах" немедленно разлетелись в Сети в виде мемов, в которых высмеивалось высокомерное и дискриминационное отношение европеоидной расы в отношении азиатов. Мондино отказалась признать свои слова ошибкой, указав на общий контекст беседы — важность прошедшего совместного визита на эту базу представителей правительства, дипломатов и экспертов.
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